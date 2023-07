Xiaomi 13T Pro coraz bliżej. Wyciekły kluczowe cechy

Xiaomi 13T Pro - wiemy coraz więcej

Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro to flagowe smartfony Xiaomi, które mogą zadebiutować w drugiej połowie roku. Firma ma w zwyczaju właśnie po wakacjach prezentować urządzenia z serii T, które mogą być ciekawą alternatywą dla drogich flagowców.Najnowszy wyciek wskazuje przybliżoną datę premiery, wiemy też więcej na temat procesora, który będzie napędzałW baziepojawił się model 23078PND5G, a pod tym oznaczeniem rzekomo kryje się Xiaomi 13T Pro. Urządzenie uzyskało całkiem dobry wynik - 1289 punktów w teście jednordzeniowym i 3921 punktów w teście wielordzeniowym.Specyfikacja ujawnia, że ​​​​sprzęt napędzany jest przez układ, który pracuje z częstotliwością 3,35 GHz, co sugeruje, że możemy mieć do czynienia z chipsetem. Warto przypomnieć, że procesor D9200+ został ogłoszony w zeszłym miesiącu i jest dostępny na dwóch smartfonach, takich jak iQOO Neo 8 Pro i Vivo X90s. Oba są dostępne wyłącznie na rynku chińskim. Wielce prawdopodobne jest zatem, że Xiaomi 13T Pro będzie pierwszym telefonem z chipem D9200+, który zadebiutuje na globalnym rynku.