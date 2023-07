Wyprzedaż smartfonów Infinix. Nawet 1000 zł taniej

Infinix ZERO Ultra za 1999 zł

Marka Infinix postanowiła solidnie przecenić większość smartfonów dostępnych na polskim rynku. Promocją objęte są zarówno najdroższe modele, jak Zero Ultra, ale coś dla siebie znajdą też osoby szukające budżetowej słuchawki.Jak informuje chiński producent, obniżkami nawet do 33% objętych jest osiem modeli: ZERO Ultra , HOT 20 5G, HOT 20 NFC, HOT 20i, NOTE 12 2023 , NOTE 12 Pro, NOTE 12 Pro 5G oraz Smart 6 HD.ZERO Ultra tosmartfon z opracowaną przez Infinix technologią szybkiego ładowania 180 W Thunder Charge i ładowarką, która pozwala w zaledwie 12 minut w pełni naładować baterię o pojemności 4500 mAh. Urządzenie można teraz kupić nawet za 1999 zł (jego regularna cena sugerowana to 2999 zł). Model ten jest wyposażony w główny aparat fotograficzny 200 Mpx z dodatkowym szerokokątnym obiektywem 13 Mpx i zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpx, jak we wszystkich smartfonach Infinix, wyposażono w lampę błyskową. Smartfon ten dysponuje pojemną pamięcią 8/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 13 GB dzięki integracji 8+5 GB RAM i RAM.