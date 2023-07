Wpływ 5G na baterie w smartfonach. Opublikowano dane

Musisz to wiedzieć.

5G a czas działania smartfona na baterii

Smartfony z 5G są coraz popularniejsze pośród Polaków. Nikogo nie powinno to specjalnie dziwić, albowiem premiery nowych telefonów bez obsługi tej technologii to przypadki incydentalne, a ceny smartfonów 5G nieustannie spadają. Nowy standard komunikacyjny to cała masa zalet, o których napisaliśmy już niejeden artykuł. To także w zasadzie jeden jedyny mankament, na temat którego pisali do tej pory głównie dziennikarze. Jest związany z czasem działania urządzeń na baterii.Pomimo wielu obietnic składanych w przeszłości, w świecie baterii obecnych w smartfonach dzieje się niewiele. Nie nastąpiła żadna z zapowiadanych rewolucji. Ogniwa nadal mają pojemność co najwyżej 5000 mAh, a jeśli udało się wydłużyć czas smartfonów na baterii, to stało się tak tylko za sprawą optymalizacji oprogramowania i zwiększania efektywności energetycznej stosowanych w nich układów. Na drodze do poprawy czasu pracy smartfonów stanęła niespodziewanie (?) sieć 5G.Ookla przeprowadziła analizę danych Speedtest Intelligence dla smartfonów z Androidem, w podziale na różne układy SoC, na wybranych światowych rynkach. Porównywano stan naładowania baterii urządzeń w godzinach porannych (6:00 - 12:00), gdy te były naładowane do pełna, do naładowania w godzinach południowych i popołudniowych (12:00 - 18:00). Pod uwagę wzięto zachowanie się baterii przy wykorzystaniu sieci 4G LTE oraz 5G.Wnioski są jednoznaczne. Korzystanie z sieci 5G wyczerpuje baterię smartfona szybciej niż 4G-LTE. Ja to wiem od dawna, moi koledzy dziennikarze również, ale w badaniach... rzadko się tego dowodzi. Prawdę mówiąc to pierwsze takie badanie, o którym wiem. Dane z Ookla Speedtest Intelligence pokazują, że smartfony korzystając z 5G rozładowują się szybciej od 6 do 11 procent od tych podłączonych do sieci 4G. Różnice zależne są od układu SoC w danym urządzeniu.