Z jakich komputerów korzystają gracze? Nowe badanie Steam to ujawnia

Z jakich komputerów korzystają gracze? Śledzić doniesienia na temat premierowych produktów w sieci trudno nie odnieść wrażenia, że miłośnicy gier komputerowych użytkują przede wszystkim nowoczesny sprzęt. Nic bardziej mylnego. Wyniki najnowszej ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania na Steam za czerwiec 2023 roku nie pozostawiają złudzeń. Dominują niezbyt wydajne karty graficzne, monitory nie najwyższej klasy i przestarzały system operacyjny.





Jakie są komputery graczy?



Najpopularniejszą kartą graficzną od jakiegoś czasu nie jest już NVIDIA GeForce RTX 1060. Układ ten wyprzedziły dwie GPU. Mowa o stareńkim i cechującym się zbliżoną mocą obliczeniową GeForce GTX 1650 (5,67 procent udziałów) oraz wydajniejszym i wspierającym DLSS i ray tracing GeForce RTX 3060 (4,74 procent). Druga z kart wydaje się obecnie ciekawym wyborem do zabawy w 1080p.



I popularność kart do zabawy w 1080p nie powinna dziwić, bo gracze korzystają przede wszystkim z takich właśnie monitorów. Zabawa w 1440p oraz w 4K zarezerwowana jest dla nielicznych.



Na monitorach Full HD gra aż 62 procent graczy, która to wartość w czerwcu była 2,33-procentowym spadkiem względem maja. Monitory 1440p współpracują z 13,23 procentami komputerów korzystających z platformy Steam.



W kwestii oprogramowania zmienia się... cóż, coś tam się zmienia. Windows 10 traci udziały kosztem nowocześniejszego Windows 11. Dzieje się to naprawdę powoli. Windows 11 jest zainstalowany na 35,75-procentach pecetów w sieci Steam, a Windows 10 na 59,43 procentach urządzeń. Jesteście ciekawi Windows 7? To margines. Zainstalowano go na zaledwie 1,16% komputerów ze Steam na pokładzie.



Zaskoczeni?



