OnePlus Nord 3 oficjalnie. Pogromca flagowców w nowej odsłonie

Nowość od OnePlus.

OnePlus Nord 3 - specyfikacja

OnePlus Nord 3 - cena i przedsprzedaż w Polsce

No i stało się. Nadszedł dzień, na który czekały miliony fanów marki OnePlus z całego świata oraz wszyscy konsumenci, interesujący się smartfonami, oferującymi możliwie najwięcej w jak najkorzystniejszej cenie. W momencie publikacji tego newsa ma miejsce polska oraz światowa premiera smartfona OnePlus Nord 3. Poznaliśmy jego specyfikację i cenę, a także ofertę sprzedażową. No dobra, muszę się Wam przyznać, że specyfikację znałem już wcześniej, bowiem z OnePlus Nord 3 korzystam od jakiegoś już czasu. Polecam lekturę moich pierwszych wrażeń.OnePlus Nord 3 to smartfon, którego niektórzy z pewnością okrzykną mianem pogromcy flagowców - i to z kilku różnych powodów. Urządzenie wyposażono w 6,74-calowy ekran Super Fluid AMOLED o rozdzielczości 1240x2772 pikseli i odświeżaniu 120 Hz (adaptacyjne 40 - 120 Hz), chroniony szkłem Dragontrail Glass. Jest wsparcie HDR10+, także na Netflix i Amazon Prime oraz próbkowanie dotyku sięgające 1000 Hz. Pod ekranem ukryto czytnik linii papilarnych.O wydajność smartfona dba MediaTek Dimensity 9000, czyli ten sam układ, który gościł w zeszłorocznym flagowcu vivo X80 Pro. Do sprzedaży w Polsce trafi wyłącznie wariant z 16 GB RAM LPDDR5X i 256 GB pamięci na dane. Szkoda, że nie pojawi się u nas też tańszy model 8/128.OnePlus Nord 3 zamknięto w obudowie o wymiarach 162 x 75,1 x 8,15 mm. Tylny, szklany panel chroni szkło Corning Gorilla Glass 5, a ramka otaczająca obudowę jest niestety plastikowa. Wodoodporność? Podstawowa, potwierdzona certyfikatem IP54. Sprzęt jest zachlapanioodporny. Masa urządzenia wynosi 193,5 gramów. Do polskich sklepów trafią dwa warianty kolorystyczne, widoczne na zdjęciach.Na miłośników fotografii mobilnej czeka potrójny aparat tylny, na który składają się sensor 50 Mpix Sony IMX890 z OIS, 8 Mpix Sony IMX355 z obiektywem ultraszerokokątnym i kamerka makro 2 Mpix. Jakie robią zdjęcia? Odsyłam do moich pierwszych wrażeń. Ja byłem pozytywnie zaskoczony. Z przodu widnieje kamerka 16 Mpix. Nie zabrakło nagrywania wideo w 4K i 60 klatkach na sekundę.Dobre wieści: jest fizyczny suwak, pozwalający błyskawicznie wyciszyć powiadomienia. Bardzo użyteczna rzecz, znana doskonale posiadaczom smartfonów Apple iPhone. Co poza tym? Głośniki stereo z Dolby Atmos, obsługa NFC, 5G i Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 6. Nie ma na co narzekać.OnePlus Nord 3 zasilany jest baterią o pojemności 5000 mAh, a w zestawie dostarczana jest ładowarka 80W Supervooc. To świetna wiadomość.Do polskich sklepów trafi wyłącznie, w cenie, w dwóch kolorach - zielonym oraz czarnym.Klienci mogą kupić smartfon w zestawie ze słuchawkami OnePlus Nord Buds 2 w ofercie premierowej od 5 do 11 lipca. Od 12 lipca smartfon dostępny będzie w regularnej sprzedaży w Polsce.Źródło: OnePlus