OnePlus Nord 3 - pierwsze wrażenia

Powrót superśredniaka.

2. OnePlus Nord 3 przypomina o erze tzw. zabójców flagowców

3. Każdy smartfon w tej cenie powinien mieć tak szybkie ładowanie

4. Brakuje mi teleobiektywu i swobody w trybie portretowym

W zestawie z OnePlus Nord 3 znajduje się pin do tacki SIM, ładny przewód USB-C w charakterystycznym dla marki czerwonym kolorze oraz czasem nieobecna już w pudełkach z tymi urządzeniami ładowarka - i to taka o mocy 80 W! Smartfon w kolorze zielonym wygląda ślicznie, pomimo tego, że wyposażono go w szklany tylny panel obudowy, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass. Boli mnie niecoplastikowa ramka otaczająca obudowę… aluminium byłoby przyjemniejsze w dotyku. Urządzenie mimo to przykuwa spojrzenia i wygląda jak droższe smartfony premium.W Polsce w sprzedaży pojawią się zielony i czarny wariant kolorystyczny.Wybornie prezentuje się też 6.74-calowy ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości 1240x2772 pikseli i odświeżaniu 120 Hz, chroniony szkłem Dragontrail Glass. No dobra, adaptacyjne odświeżanie w przeglądarce Chrome nie działało najlepiej, ale zapewne da się to rozwiązać aktualizacjami (bo w trybie 120 Hz wszystko działało poprawnie). Głośniki stereo grają całkiem przyjemnie.Układ MediaTek Dimensity 9000 (znany m. in. z ubiegłorocznego flagowca vivo X80 Pro) ze wsparciem dla sieci 5G, wykręcający ok. 910 tysięcy punktów w najnowszym teście AnTuTu, w połączeniu 16 GB RAM LPDDR5X sprawia, że OnePlus Nord 3 działa naprawdę płynnie. Nie zabrakło łączności NFC i 5G, ale nie ma gniazda kart pamięci micro SD. 128/256 GB pamięci UFS 3.1 musi wystarczyć.Sprzęt dobrze leży w dłoni, a nie jest to takie oczywiste w przypadku telefonu z tak dużym ekranem.Ach, no i na swoje miejsce wrócił na szczęście ubóstwiany przez fanów OnePlus suwak, pozwalający błyskawicznie wyciszyć powiadomienia. Bardzo go lubię, inni producenci powinni sięgnąć po analogiczne rozwiązanie w swoich konstrukcjach.Pamiętam jeszcze czasy pierwszego smartfona OnePlus. Ależ to były czasy. Absurdalnie niska cena, flagowa specyfikacja i ogromna przyjemność z posiadania czegoś, czego w zasadzie nikt nie nosił w kieszeni. Jeśli obserwujecie rynek smartfonów, zauważyliście zapewne, że ceny smartfonów gwałtownie wzrosły, a coś takiego jak "zabójca flagowców" w zasadzie nie występuje. OnePlus Nord 3 ma jednak zadatki na bycie takim urządzeniem, choć... mógłby być trochę tańszy.OnePlus Nord 3 16/256 GB kosztuje 2499 złotych i mam wrażenie, że w tej cenie otrzymujemy całkiem sporo. Ładna obudowa, niezły ekran, zaskakująco wydajny procesor, wsparcie dla 5G, ekspresowe ładowanie i przyzwoite aparaty.Problemem OnePlus Nord 3 mogą być... flagowce poprzedniej generacji.Korzystam na co dzień m.in. z iPhone 14 Pro Max i prawdę mówiąc niespecjalnie doskwiera mi brak szybkiego ładowania. Powód jest prosty: to jeden z najlepszych o ile nie najlepszy na świecie telefon, jeśli chodzi o czas działania na jednym ładowaniu. Pomijam tu przypadki "cegłofonów" z bateriami 10000 mAh i podobne absurdy. Gdy jednak sięgam po smartfon z Androidem, oczekuję, aby dało się go naładować w trymiga.OnePlus Nord 3 oferuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 80 W. Przypominam, że technologia 80W Supervooc pojawiła się po raz pierwszy w o wiele droższym OnePlus 10 Pro. Możliwość tak szybkiego ładowania smartfona, który nie jest przecież flagowcem, cieszy. Ładowanie baterii od zera do 100 procent zajmuje ok. 30 minut. Jako że smartfonów nie ładuje się zazwyczaj ze stanu całkowicie rozładowanej baterii, to czas codziennego ładowania jest realnie krótszy. Do pełni szczęścia zabrakło ładowania bezprzewodowego w coraz popularniejszym standardzie Qi.Kryterium możliwości korzystania z jak najlepszych aparatów fotograficznych w smartfonie, sprzedawanym w jak najatrakcyjniejszej cenie, jest jednym z głównych kryteriów zakupowych dla wielu Polaków. Dla mnie również. I o ile po moich pierwszych fotospacerach z OnePlus Nord 3 jestem z niego zadowolony, to jednak doskwiera mi pewien brak. Brak dedykowanego aparatu z teleobiektywem.