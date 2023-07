Kärcher wchodzi w roboty sprzątające. Dwa modele już w ofercie

W portfolio marki Kärcher pierwsze roboty sprzątające pojawiły się w styczniu 2023 roku. Teraz urządzenia z tej kategorii produktowej trafiają do sprzedaży w Polsce.Od lipca 2023 roku w sklepach dostępne są dwa modele odkurzaczy automatycznych z funkcją mopowania:oraz. Jak podaje producent, urządzenia zapowiadają dalszy rozwój technologii robotycznej wspieranej aplikacją Kärcher Home Robots.Najnowsze roboty sprzątające działają podobne jak inne model dostępne na rynku, posiadają trójstopniowy system czyszczenia: na mokro, na sucho lub połączenie obu opcji. Sprzęt opracowano z myślą o czyszczeniu twardych posadzek oraz wykładziny, a dołączony pad z mikrofibry pozwoli na mopowanie powierzchni. Odkurzacz posiada zbiornik wody - pojemność zbiornika RCV 3 to 170 ml, a RCV 5 wynosi 240 ml.Za skanowanie otoczenia odpowiada laserowa technologia LiDAR, która wspomaga tworzenie mapy pomieszczeń również w domach wielopoziomowych. Dodatkowo, zaimplementowane czujniki pomagają robotom pokonywać pochyłości bądź krawędzie o maksymalnej wysokości 18 mm (RCV 3) lub 20 mm (RSV 5).

Inteligentny robot sprzątający Kärcher RCV 5

Pojemność zbiornika na wodę wynosi 240 ml w modelu RCV 5

Robot sprzątający RCV 5 posiada podwójny laserowy system detekcji obiektów

Podczas pracy pył i luźne zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do zbiornika (RCV 3 – 500 ml, a RCV 5 – 330 ml), który znajduje się w górnej części urządzenia.Jak przystało na tego typu sprzęt, nie mogło zabraknąć aplikacji mobilnej. Urządzenia połączone są z apką Kärcher Home Robots, dzięki której użytkownik może zapisywać, wyświetlać i edytować stworzone mapy pomieszczeń. Dodatkowo w aplikacji możliwe jest wybranie indywidualnych ustawień czyszczenia dla poszczególnych pomieszczeń. Podczas sprzątania robot może omijać konkretne obszary, możliwe jest wyznaczenie stref „No-Go”. Istnieje również opcja zaznaczenia na mapie obszarów wymagających dokładniejszego sprzątania, aby robot wykorzystał specjalny tryb czyszczenia. W aplikacji dostępna jest funkcja zapisania harmonogramu z konkretnymi parametrami odkurzania.Droższy model oznaczony symbolem RCV 5 posiada podwójny laserowy system detekcji obiektów, który umożliwia wykrywanie przeszkód i ich omijanie. Jak podaje producent, zidentyfikowane przedmioty zostają oznaczone na mapie odpowiednim symbolem. Odkurzacz automatycznie wykrywa wykładziny i pokazuje je na mapie w aplikacji. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję „Auto-Boost”, po włączeniu której uruchamiana jest większa moc zasysania zanieczyszczeń.Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi minimum 120 minut w trybie normalnym. Wydajność zasysania dla modelu RCV 3 to 2500 Pa, a dla RCV 5 - 5000 Pa. Wydajność sprzątania to około 85m2 na godzinę.Inteligentny robot sprzątającykosztuje aktualnie(sugerowana cena producenta to 2649 zł), a tańszy modelwyceniono na(sugerowana cena 1649 zł).Źródło: Kärcher