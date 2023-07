Odbierz 250 zł od T-Mobile. Jest jeden warunek

Oddaj stary sprzęt do recyklingu i zgarnij zniżkę

Planujesz zakup nowego smartfonu? Właśnie pojawiła się okazja, aby kupić go taniej, a przy okazji działać w trosce o naturę. W sieci T-Mobile ruszyła kampania "oddaj stary telefon i odbierz zniżkę na nowy". Jakie są warunki omawianej oferty? Sprawdźmy.T-Mobile zachęca klientów, aby otworzyć szufladę, wyciągnąć z niej nieużywany już telefon i oddać go w sklepie operatora. Dla osób, które zdecydują się na abonament komórkowy w magentowej sieci, przygotowano zniżkina nowy, dowolny model.Kwestie prawidłowej segregacji opadów i recyklingu są szczególnie istotne w przypadku elektroniki użytkowej. Warto zadbać, aby smartfony czy smartwatche nie trafiały na wysypiska. Z tego typu urządzeń da się odzyskać sporo materiałów, w tym cenne metale szlachetne, które mogą posłużyć w innych celach.Jak podaje operator, sprzęt należy, gdzie zostanie on umieszczony w specjalnym pojemniku na odpady elektroniczne. Mogą tam trafić tradycyjne. Ważne, by były to urządzenia wykorzystującedo łączności mobilnej. Sprzęt nie musi być nawet w oryginalnym pudełku ani posiadać ładowarki, by móc go oddać i otrzymać zniżkę. Następnie klient może wybrać dowolny plan taryfowy z oferty, na który podpisze umowę.W przypadku abonamentu w wariancie „L Nielimitowana” klient może liczyć na 250 zł zniżki na nowe urządzenie. Jeśli zaś zdecyduje się na inny plan taryfowy, otrzyma odpowiednio: 50 zł rabatu przy wyborze opcji „XS” lub „S” albo 150 zł, jeżeli postawi na wariant „M”.Więcej informacji na temat kampanii można przeczytać na tej stronie Źródło: T-Mobile