Biedronce z zaskakującą ofertą na tanią elektronikę. Te gadżety wykorzystasz w wakacje

Rzuć okiem, warto.

Od jakiegoś czasu w Internecie można przeglądać najnowszą gazetkę sieci sklepów Biedronka. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie prześwietlili jej pod kątem taniej elektroniki, która może się Wam spodobać. Już od 6 lipca w ofercie Biedronki pojawi się garść interesujących urządzeń, mogących się przydać w wakacje, ale nie tylko.Upały dają się we znaki chyba każdemu. Z odsieczą przychodzą wentylatory, a tych w Biedronce jest co nie miara.kosztuje 299 złotych,na akumulator - 54,90 złotych, aHoffen - 149 złotych. Za 199 złotych kupicieHoffen o mocy 199 złotych.Podczas każdej wakacyjnej podróży przyda się. Ten w Biedronce kosztuje 99 złotych, ma pojemność 20000 mAh i wspiera szybkie ładowanie 18 W na wyjściu USB-A i 20 W na USB-C w standardzie PD. Da się go ładować za pomocą przewodu USB-C lub micro USB.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiPrzewodów nigdy za wiele. Sprzedawane przez Biedronkę wyceniono na 12,99 złotych. Zarówno, jak imają długość 100 cm i wspierają szybkie ładowanie. W przypadku USB-C do 60 W, a Lightning - do 27 W. Czy te przewody działają z Android Auto i Apple Car Play? Cóż, w przypadku nieoryginalnego okablowania bywa z tym niestety różnie.Wybierając się w podróż samochodem warto wyposażyć się w ładowarkę nieco szybszą niż ta w aucie.z portami USB-A i USB-C naładuje urządzenia z mocą 20 W. Uwagę zwraca też, który sprawdzi się w starszych autach - ma wyjście USB o mocy ładowania 20 W. Oba akcesoria wyceniono na 24,99 złotych za sztukę.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiByć może uwagę Twoją zwrócą teżoraz. Każda z nich kosztuje tylko 89,90 złotych. W plenerze w upały może się też przydać przenośny wentylator akumulatorowy, który da się też postawić na biurku. W zestawie bateria i... 2 tabletki do aromaterapii. Cena to 19,99 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiUdanych łowów!Źródło: mat. własny / Biedronka