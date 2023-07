Zwrot pieniędzy za sprzęt Lenovo. Rusza wakacyjny cashback

Dobry moment na zakup laptopa Lenovo.

Rozpoczęły się wakacje, a wakacje to popularny czas na różnego rodzaju promocje. Jedną z nich uruchomiła firma Lenovo, która będzie zwracać konsumentom część pieniędzy za zakup sprzętu Lenovo Legion, LOQ, Yoga, IdeaPad oraz tabletów. Promocja już wystartowała i potrwa aż do 13 sierpnia tego roku.W ramach promocji wakacyjnego cashbacku, Lenovo zwróci nawet 500 złotych za zakup jednego z objętych akcją urządzeń. Na 300 złotych zwrotu mogą liczyć osoby kupujące dowolne urządzenia Lenovo Yoga i IdeaPad, a także tablety:Aż 500 złotych zwrotu dostaną osoby, które zdecydują się na zakup gamingowych laptopów Lenovo Legion, Lenovo LOQ lub IdeaPad Gaming 3.Haczyk? W zasadzie nie ma żadnych, ale sprzęt należy zakupić w jednym ze sklepów biorących udział w promocji. Partnerami promocji są: elenovo.pl, Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, Sferis.pl oraz X-kom.pl.Osoby, które nabędą już sprzęt powinny wyciąć z opakowania produktu kod kreskowy oraz numer seryjny i przesłać zdjęcie wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.lenovopolska.pl/cashback. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu oraz skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia.Przy okazji warto pamiętać o rejestracji zakupionych produktów, która pomoże otrzymać darmową naprawę lub wymianę sprzętu w ramach dodatkowej gwarancji Lenovo Accidental Damage Protection One (ADP One).Źródło: Lenovo