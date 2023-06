Karty NVIDIA GeForce RTX 4060 już w sklepach. To najtańsza z nowości NVIDIA

I oto są.

Sklepowa premiera NVIDIA GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4060 - specyfikacja

No i stało się. Dziś w sklepach pojawiła się masa wariantów najnowszej i najtańszej zarazem karty graficznej z serii NVIDIA GeForce RTX 4000. Mowa oczywiście o modelu GeForce RTX 4060, który przez recenzentów został przyjęty niebywale chłodno. Co wnosi tak naprawdę nowy układ graficzny?Karty GeForce RTX 4060 już są dostępne w polskich sklepach, w cenach od 1549 złotych. Dużo to czy mało? To zależy od tego, z jakiej karty kto korzysta obecnie i czego oczekuje. Recenzje pokazują jednoznacznie, że w rozdzielczości 1080p konstrukcja przewyższa model RTX 3060 12 GB, wypada od niego gorzej w rozdzielczości 1440p i ustępuje w każdym scenariuszu RTX 3060 Ti. Kiepsko. Trudno się nie zgodzić z twierdzeniami, że układ ten powinien raczej nosić nazwę RTX 4050.Pośród atutów NVIDIA GeForce RTX 4060 należy wymienić doskonałą wydajność w przeliczeniu na wat pobieranej mocy. TDP karty to zaledwie 115 W, a realnie w trakcie grania pobór mocy jest nieco niższy. Nowość obsługuje technikę DLSS 3, zwiększającą znacząco liczbę klatek na sekundę w kompatybilnych grach. Tych na ten moment jest około 40, czyli wciąż niezbyt dużo. NVIDIA GeForce RTX 4060 to także 8. generacja enkodera NVENC z obsługą standardu AV1.Na łamach naszego serwisu już dziś możecie przeczytać recenzję RTX 4060, trafił do nas bowiem ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC z potężnym układem chłodzenia i ładnym podświetleniem.GeForce RTX 4060 bazuje na jądrze AD107-400. Wyprodukowała je firma TSMC w litografii 5 nm. Powierzchnia rdzenia wynosi 146 mm2. 8 GB pamięci GDDR6 współpracuje z szyną 128-bitową i ma przepustowość 272 GB/s. RTX 4060 dysponuje 32 SM/CU, 3072 jednostek cieniujących (SP), 96 TMU i 48 ROP.Konstrukcja wykorzystuje rdzenie Tensor 4. generacji (nawet 2-krotnie bardziej wydajne), rdzenie RT 3. generacji (oferujące podobny wzrost wydajności) oraz 24 MB pamięci cache L2. Na uwagę zasługuje TDP na poziomie zaledwie 115 W oraz pojedyncza wtyczka 8-pin potrzebna do dostarczenia zasilania.Warto też wspomnieć, że adaptacja DLSS utrzymuje wysokie tempo. Wsparcie techniki otrzymały kolejne dwie gry: Stranded: Alien Dawn (już dostępna z DLSS 2) i TIME BREAKER (już dostępna z DLSS 2 i ray tracingiem).Źródło: mat. własny