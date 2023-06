INNO3D pokazało nowy sposób zasilania kart graficznych. To mi się podoba

Świetna innowacja.

INNO3D schowało wtyczkę zasilania w nietypowym miejscu

Jeżeli kiedykolwiek samodzielnie próbowaliście złożyć sobie naprawdę ładny zestaw komputerowy, wiecie doskonale, że porządkowanie przewodów we wnętrzu obudowy potrafi stanowić niejednokrotnie dość duże wyzwanie. Istnieje wiele różnych sposobów na ich ukrycie, ale niektóre z "kabelków" naprawdę trudno jest ułożyć na tyle estetycznie, aby nie zwracały uwagi. Jednymi z nich są te, które zasilają karty graficzne. Firma INNO3D zaproponowała ciekawy sposób na ich ukrycie.Jakiś czas temu firma ASUS pokazała koncept karty GeForce RTX 4070 bez złącza zasilania. Żeński wtyk został przeniesiony na płytę główną, co miało pomóc zapobiec jego uszkodzeniom. INNO3D do tematu podeszło nieco inaczej, mając na sercu przede wszystkim zaproponowanie konsumentom rozwiązania, poprawiającego estetykę prowadzenia przewodów w środku obudowy.W układach INNO3D GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti i RTX 4060 Twin X2 / OC White Edition wtyczka zasilania 8-pin została przeniesiona na tylną część płytki PCB i ukryta pomiędzy żeberkami radiatora, pod płytką backplate. To świetne rozwiązanie pomagające ukryć przewody zarówno przy montażu poziomym, jak i pionowym GPU.Producent zapowiedział, że modele w wersjach White Edition otrzymają w zestawie dodatkowe białe kable zasilające, dzięki którym całość ma wyglądać jeszcze efektowniej w obudowie.Producent nie zdradził jeszcze, kiedy nowe karty graficzne INNO3D GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti i RTX 4060 trafią do sprzedaży. Ich ceny nie powinny być wyższe od modeli ze standardowym układem wtyczek.Co sądzicie o takim pomyśle?Źródło: INNO3D