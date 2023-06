Acer Predator pokazał swoją pierwszą kartę graficzną AMD. Kusi ceną

Alternatywa dla NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

Predator BiFrost Radeon RX 7600

Wczoraj w sieci pojawiły się pierwsze recenzje nowych układów NVIDIA GeForce RTX 4060 i mówiąc delikatnie nie są one przesadnie pozytywne. Nie inaczej wyglądają opinie na temat AMD Radeon RX 7600, konkurencyjnego dla GeForce RTX 4060 Ti układu, który okazał się równie sporym rozczarowaniem. Mimo wszystko obie te propozycje mogą okazać się interesujące dla użytkowników kart graficznych starszych generacji, pragnących sprawić sobie coś do zabawy w rozdzielczości 1080p. Mając to na uwadze należąca do Acera gamingowa marka Predator zaprezentowała swój pierwszy model GPU wykorzystującego architekturę AMD.Predator BiFrost Radeon RX 7600 z 8 GB pamięci GDDR6 to nowa karta graficzna wykorzystująca architekturę AMD RDNA 3 oraz nowe akceleratory AI. Wyposażono ją w ciekawy układ chodzenia hybrydowego, na który składają się wentylator osiowy oraz taki typu blower, spotykany swego czasu w wielu konstrukcjach referencyjnych. Blower to najlepszy rodzaj chłodzenia dla osób pragnących wyrzucać skutecznie ciepło na zewnątrz obudowy komputerowej.Z tego co widzę na tajwańskim sklepie Acera, karta o wymiarach 267x117,75 mm ma dwuslotowe chłodzenie. Jej zegary działają z taktowaniem 2250 MHz Game Clock oraz 2655 MHz Boost Clock. TDP układu korzystającego z interfejsu PCI Express 4.0 wynosi 170 W. Dla porównania, TDP NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti to 165 W.Predator BiFrost Radeon RX 7600 ma trzy złącza DisplayPort 2.0 oraz pojedyncze HDMI 2.1.Predator chwali się dedykowaną aplikacją Predator BiFrost Utility, pozwalającej sprawdizć stan karty graficznej, wybrać odpowiedni tryb jej działania, a także monitorować wydajność GPU, zmieniać prędkości obrotowe wentylatorów i optymalizować ustawienia graficzne.Karta graficzna Predator BiFrost Radeon RX 7600 trafi do polskich sklepów w lipcu w sugerowanej cenie 1799 złotych.Źródło: Acer