Google rezygnuje z tworzenia własnych okularów AR

Czyżby ktoś przestraszył się konkurencji?



Wiele wskazuje na to, że Google zakończyło rozwój wewnętrznego projektu o kodowej nazwie „Iris”, którego głównym celem było stworzenie rewolucyjnych okularów rozszerzonej rzeczywistości. Na porażkę złożyło się wiele czynników, w tym obecna sytuacja globalna czy brak spójnej wizji odnośnie do finalnego produktu. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Google porzuca tworzenie własnych okularów AR



Ostatnio dosyć głośno mówi się o technologii AR, głównie za sprawą Apple Vision Pro – urządzenia kreowanego na coś, co ma znacząco rozwinąć branżę. Poza tym nie tak dawno doczekaliśmy się pokazu gogli Meta Quest 3, czyli ciekawej propozycji skierowanej do przeciętnych konsumentów. Na scenę miał wejść także gigant z Moutain View, lecz właśnie dowiedzieliśmy się, iż odwołał on swój udział w tym jakże intrygującym wydarzeniu. O co dokładnie chodzi?



Pierwsze poważne wzmianki na temat projektu o kodowej nazwie „Iris” pojawiły się na początku 2022 roku. Wtedy też redakcja portalu The Verge przedstawiła plany korporacji zakładające konsumencki debiut już w 2024 roku. Elementem wyróżniającym urządzenie miał być wygląd, który do złudzenia przypominał parę zwykłych okularów. Sprzęt mogliśmy zobaczyć m.in. na materiałach prezentujących funkcję tłumaczenia tekstu w czasie rzeczywistym.



Okulary AR od Google miały być wzorowane na produkcie od firmy North przejętej kilka lat temu przez koncern / Źródło: North (Google)



Teraz za sprawą Business Insider dowiedzieliśmy się, że Google porzuciło ambitne przedsięwzięcie. Zostało ono odłożono na półkę po głośnych falach zwolnień mających miejsce na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Nie było również miejsca na spójną wizję sprzętu, zwłaszcza wtedy, gdy z koncernu odszedł Clay Bavor, osoba tak naprawdę spajająca wszystkie pomysły i dotychczasowy proces rozwoju. Google miało nieustannie zmieniać strategię odnośnie do urządzenia, co nie pomagało zespołowi. Klęska więc cały czas widniała na horyzoncie.



Google nadal jest jednak jednym z najbardziej liczących się koncernów na świecie, więc trudno, by porzucił rozwój AR w momencie, gdy świat zaczyna szaleć za tą technologią. Firma chce stworzyć wersję Androida przeznaczonego na urządzenia wspierające rozszerzoną rzeczywistość, a następnie zacząć licencjonować ją na gogle innych producentów, m.in. Samsunga.



Wygląda więc na to, iż w przyszłości jeszcze usłyszymy od Google coś w temacie AR.



Źródło: Business Insider, Engadget, The Verge / Zdjęcie otwierające: North (Google)