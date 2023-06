Snapdragon 4 Gen 2 to nowy układ dla tanich smartfonów

Jest niemałym... rozczarowaniem.

Po debiucie najnowszej generacji najwydajniejszych procesorów przyszła kolej na nowości nieco mniej ekscytujące, ale wcale nie mniej istotne. Firma Qualcomm zaprezentowała światu swój najnowszy układ dedykowany tanim smartfonom. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 to następca Snapdragon 4 Gen 1, mający skuteczniej rywalizować z niedrogimi układami produkcji MediaTeka.Układ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 jest wytwarzany w jednym z najnowocześniejszych procesów technologicznych Samsung 4 nm. Samo to powinno zaowocować wyższą wydajnością energetyczną SoC, a co za tym idzie, smartfonami o lepszej żywotności baterii niż sprzęt poprzedniej generacji.Snapdragon 4 Gen 2 wykorzystuje tę samą konfigurację ośmiu rdzeni procesora, co jego poprzednik. Są tu zatem dwa wydajne rdzenie Cortex A78 i sześć efektywniejszych energetycznie rdzeni Cortex A55. Zmiana litografii na nowocześniejszą pozwoliła podnieść taktowanie dużych rdzeni na 2,2 GHz i małych na 2 GHz, co powinno skutkować wzrostem wydajności o ok. 10 procent.Nowość wspiera pamięci LPDDR5 o taktowaniu do 3200 MHz i starsze pamięci LPDDR4X o taktowaniu do 2133 MHz. Oprócz tego obsługuje szyką pamięć na dane w standardzie UFS 3.1.Qualcomm przemilczał kwestię układu graficznego, co zapewne oznacza obecność tego samego GPU, co w Snapdragon 4 Gen 1 i Snapdragon 480, czyli Adreno 619 z odrobinę większym, o ile w ogóle większym, taktowaniem.W zakresie łączności mamy tu do czynienia z modemem Snapdragon X61 5G oraz systemem RF ze wsparciem dla 3GPP Release 16. W kwestii Wi-Fi jest tu tylko wsparcie dla Wi-Fi 5 1x1 i dla... gorszego niż w przypadku poprzednika Bluetooth 5.1 bez BLE (!). To niemałe rozczarowanie.Pierwsze smartfony z nowym układem na pokładzie pojawią się w sklepach w drugiej połowie tego roku.Źródło: Qualcomm