Możesz korzystać za darmo z aparatów Canon. Co Ty na to?

Świetna okazja do obcowania z dobrej klasy sprzętem.

Wypróbuj Canon EOS R za darmo

Chyba każdy fotograf amator i zawodowiec marzą o tym, aby zdjęcia wykonywać za pomocą najwyższej klasy sprzętu, a przynajmniej takiego, który gwarantuje możliwie największą jakość i możliwości. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy warto w ogóle dopłacać do droższego aparatu, skoro w fotografii liczą się przede wszystkim emocje, a poza działalnością stricte zarobkową topowa jakość schodzi czasami na dalszy plan. Teraz dzięki marce Canon absolutnie każdy może przekonać się, czy warto kupić aparaty systemu Canon EOS R.Ruszył bezpłatny Wielki Test Systemu Canon EOS R, w ramach którego każdy chętny może wypożyczyć i testować za darmo zestawy sprzętu foto, obejmujące body, obiektyw i adapter. W przypadku korpusów do wyboru są w zasadzie wszystkie najciekawsze propozycje - EOS R3, R5, R8 oraz R6 Mark II, do których można dobrać obiektyw z bogatej oferty tych z mocowaniem RF.Źródło: CanonDarmowe testy Canon prowadzi we współpracy ze sklepami Fotoforma oraz Cyfrowe.pl. Aby do nich dołączyć wystarczy zgłosić się na dedykowanej stronie akcji oraz wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 złotych. Przy wypożyczeniu sprzętu jest też pobierana kaucja w wysokości 10 procent wartości wypożyczanego zestawu. Po zakończonych testach zwracana jest zarówno kaucja, jak i opłata rezerwacyjna.Akcja marki Canon potrwa aż do 29 października tego roku. Wszystkie osoby, które wezmą w niej udział będą mogły po zakończeniu testów odebrać rabat na zakup sprzętu marki Canon.Źródło: Canon, zdj. tyt. Canva Pro