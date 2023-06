Samsung wprowadza tryb dla osób z zaburzeniami widzenia barw. Jak działa SeeColors?

Samsung ogłosił właśnie, że tryb SeeColors pojawi się w menu telewizorów i monitorów Samsung na 2023 rok.



Jak podaje koreański koncern, tryb SeeColors pozwala na wybranie różnych ustawień kolorów w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia widzenia barw, zapewniając lepsze wrażenia wizualne. Omawiana funkcja trafi wyłącznie na wybrane



SeeColors dla osób z zaburzeniami widzenia barw

Tryb SeeColors w telewizorach Samsung zapewnia 9 skonfigurowanych fabrycznie ustawień wyświetlania obrazu, dzięki czemu użytkownik może wybrać optymalną dla niego opcję. Funkcja dostosowuje poziomy nasycenia obrazu za pomocą trzech kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. W ten sposób ułatwia użytkownikom rozróżnianie kolorów w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia widzenia barw.



Warto przypomnieć, że SeeColors wprowadzony po raz pierwszy w 2017 roku w formie aplikacji pozwala osobom z zaburzeniami widzenia barw postrzegać je w sposób bliższy widzeniu zgodnemu z rzeczywistością.



Tryb SeeColors w TV Samsung



Jak uruchomić tryb SeeColors? Użytkownicy, którzy zakupili już telewizory i monitory z oferty na 2023 r. otrzymają aktualizację oprogramowania, która doda tryb SeeColors do menu dostępności.



Tryb SeeColors to nie jedyne tego typu ułatwienie. W tym roku po raz pierwszy na targach CES 2023 firma Samsung zaprezentowała tryb Relumino dla osób słabowidzących, który to pozwoli dopasować parametry obrazu tak, aby osoby z wadami wzroku mogły cieszyć się filmami pełnymi barw i kontrastów na telewizorze.



