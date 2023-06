Wideorejestratory samochodowe Nextbase 30 procent taniej

Kamery samochodowe znanej marki w znacznie niższej cenie.

Wideorejestrator Nextbase - taniej, rabat, promocja

Nextbase to największy w Europie producent wideorejestratorów samochodowych. Jednym z celów marki jest zwiększanie bezpieczeństwa na drogach. W ramach współpracy z firmą ubezpieczeniową InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dla polskich konsumentów przygotowano ciekawą promocję. Osoby, które zdecydują się na wykupienie ubezpieczenia w tej firmie otrzymają rabat w wysokości aż 30 procent na zakup wideorejestratora.Uruchomiona właśnie przez Nextbase i InterRisk promocja potrwa do 26 września 2023 roku. Dotyczy ona zarówno kamer samochodowych, jak i akcesoriów. Aby otrzymać zniżkę należy skontaktować się z agentem posiadającym w swojej ofercie ubezpieczenia InterRisk i wykupić uprzednio polisę.Większość wideorejestratorów Nextbase serii 2 (od Nextbase 322GW wzwyż) oferuje użytkownikom funkcję Emergency SOS, która w razie wypadku i braku reakcji ze strony kierowcy automatycznie wzywa na pomoc odpowiednie służby ratunkowe. Otrzymują one kluczowe dane na temat podróżujących oraz przede wszystkim współrzędne miejsca zdarzenia, włącznie z kierunkiem jazdy samochodu, aby skrócić czas przyjazdu.Równolegle do akcji promocyjnej dla konsumentów organizowana jest loteria InterRisk, w której dla pośredników ubezpieczeniowych przygotowano 10 tysięcy nagród, w tym 50 kamer samochodowych Nextbase. Nagrodą główną jest samochód Hyundai i20.Źródło: Nextbase