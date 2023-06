Predator Helios - potężne laptopy dla graczy już w Polsce

Zaprezentowane w styczniu podczas wydarzenia [email protected] dwa nowe modele laptopóworazsą już dostępne w Polsce.Jednocześnie zadebiutowała nowa wersja aplikacji Predator Sense 4.0, która umożliwia użytkownikom pełną kontrolę nad swoim komputerem.Dwa nowe modele Predator Helios 16 (PH16-71) oraz Predator Helios 18 (PH18-71) charakteryzują się zupełnie nową konstrukcją i ulepszonym chłodzeniem, a także są wyposażone w procesory Intel Core i9 lub i7 HX 13. generacji w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop (MGP do 165 W).

Predator Helios 18 (PH18-71)

Predator Sense 4.0

Omawiane komputery trzymały dedykowany klawisz Mode, który zapewnia natychmiastowe przełączanie trybów pracy w celu poprawy wydajności w grach. Wszystko to jest zarządzane dzięki aplikacji, która otrzymała aktualizację do wersji 4.0.Laptop gamingowy Predator Helios 16 (PH16-71) z procesorem Intel Core i7-13700HX 16-rdzeniowy 2.10 GHz, matrycą WQXGA (2560 x 1600) 16:10 IPS 165 Hz, pamięcią 16 GB (DDR5 SDRAM), grafiką NVIDIA GeForce RTX 4060 z 8 GB dedykowanej pamięći i dyskiem 1 TB SSD kosztuje w PolscePredator Helios 18 (PH18-71) 18" IPS 165Hz, i7-13700HX, 16GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4070, Windows 11 Home wyceniono naPredator Sense 4.0 to nowa wersja aplikacji, dzięki które użytkownicy mogą optymalizować ustawienia swojego komputera w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności.Program otrzymał 3 kluczowe tryby: Balance (Zrównoważony), Performance (Wydajność), Turbo (Turbo). Jak podaje producent, Turbo zapewnia przyspieszenie i zwiększa wydajność komputera aż o 23% w wynikach benchmarku przy wykorzystaniu wielu rdzeni procesora (multicore) względem trybu Balance.