Inwazja telewizorów Mini LED Hisense

Joker – Mini LED UXK

Hisense ULED 4K U8K – zaawansowany Mini LED

Hisense ULED 4K U7K – dobrze wyposażony Mini LED

ULED U6K – budżetowy Mini LED

Cechy wspólne telewizorów ULED Mini LED

Źródło: Hisense

Modele QLED i OLED

Hisense TV dobija się do drzwi polskich konsumentów

Firma Hisense podczas konferencji prasowej, odbywającej się cztery dni temu w Warszawie, zaprezentowała nowe telewizory Mini LED, OLED, QLED. Największym jokerem w ofercie ma być egzemplarz UXK dostępny w 65” oraz 85”. Mocnych kart w talii chińskiego producenta jest jednak więcej: modele U8K i U7K w niektórych rozmiarach można określić mianem asów z rękawa.W czerwcu 2022 r. tekst z prezentacji produktowej zatytułowałem: „Hisense TV puka do drzwi polskich konsumentów”. W tym roku pukanie spokojnie można zastąpić słowami „dobijanie się”, gdyż oferta wybranych modeli – w rozumieniu specyfikacja vs. sugerowane ceny - wygląda bardzo atrakcyjnie.Model ULED X UXK będzie reprezentowany przez dwie przekątne: 65” (cena około 13 000 zł) i 85” (cena około 20 000 zł). W mniejszym egzemplarzu umieszczono 1456 stref lokalnego wygaszania, a w 85” jest ich 5184. Producent deklaruje, że do podświetlenia 144 Hz matrycy w TV 85” UXK użyto około 20 000 diod, co daje 4 diody LED na jedną strefę wygaszania. Jeśli mowa o matrycach, to w 65” znajdziemy typ ADS (zmodyfikowany panel IPS, teoretycznie oferujący lepszą jasność i kontrast od klasycznego IPSa), a w 85” - VA.Telewizor absolutnie wyróżnia się na tle konkurencji w kwestii wzornictwa/konstrukcji. Wzdłuż górnej oraz bocznych ram odbiornika umieszczono głośniki – dźwięk w konfiguracji 4.1.2 (na tylnej ścianie TV umieszczono subwoofer o mocy 20W).Telewizor z serii U8K mieliśmy okazję testować we wrześniu 2021 r. - wtedy był to egzemplarz 65” U8GQ . Model U8K jest kontynuacją serii ósmej i w tym roku pojawi się w trzech przekątnych: 55”, 65”, 75” (szacowane ceny odpowiednio: 5 999 zł, 7 999 zł, 8 999 zł). W odbiornikach znajdziemy matrycę 144 Hz typu VA w 55” i 65”, a w 75” najprawdopodobniej będzie to ADS.Odbiorniki zyskały w powłokę antyrefleksyjną. Producent bogato wyposażył swoje TV U8K w liczbę stref wygaszania: 55” - 672, 65” - 1008, 75” - 1056. Dla porównania, model z 2022 r. U8H miał ich 112 stref w rozmiarze 55” oraz odpowiednio 160 - 65” i 528 - 75”. Ewidentnie mamy gigantyczny wzrost liczby stref wygaszania, co zapewne ułatwi uzyskanie lepszej czerni oraz spowoduje zredukowanie tzw. efektu blooming.System dźwięku jest oparty o architekturę 2.1.2, w tym z 20W subwoofer.Chiński producent w tym roku postanowił zrewolucjonizować serię U7. Warto przypomnieć, że w 2022 r. model U7HQ , który testowaliśmy, oferował matrycę 120 Hz z 32 strefami molalnego wygaszania (FALD). Obecnie U7K jest dostępny w trzech przekątnych: 55”, 65”, 75” (w przybliżonych cenach). W odbiornikach zastosowano podświetlenie Mini LED, matrycę 144 Hz typu VA w 55” i 65”. Wersji 75” będzie mieć typ ADS, choć jest to informacja na chwilę obecną niepotwierdzona przez Hisense. Warto zwrócić uwagę na dość dużą liczbę stref lokalnego wygaszania: w odbiorniku 55” jest ich 240 , 65” - 384, 75 – 512. Jak na ten segment produktowy/cenowy wygląda to naprawdę przyzwoicie. Ponadto również i w tym odbiorniku zaimplementowano powłokę antyrefleksyjną.Zmiany w tegorocznej serii U7 dotyczą nie tylko kwestii związanych z obrazem. W kategorii dźwięku, U8K w porównaniu do zeszłorocznego poprzednika również został lepiej wyposażony, gdyż otrzymał głośnik niskotonowy o mocy 20W.Model U6K jest pierwszym na rynku Mini LED z matrycą 60 Hz. Telewizor będzie dostępny w dwóch przekątnych: 55” i 65” w cenie odpowiednio około 3 999 zł i 5 499 zł. W mniejszej przekątnej znajdziemy matrycę typu VA ze 120 strefami lokalnego wygaszania. Natomiast w większym egzemplarzu zastosowano panel ADS ze 192 strefami.Wyróżnikiem ULED Hisense jest obsługa standardów/formatów Dolby Atmos, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, HDR10+ Adaptive, IMAX Enhanced. W każdym z telewizorów znajdziemy Game Bar oraz złącze HDMI 2.1, umożliwiające korzystanie m.in.: z VRR, ALLM. Ponadto TV są kompatybilne z AMD FreeSync Premium Pro. We wszystkich seriach ULED wykorzystano Quantum Dot.Na serię QLED składa się kilka modeli. Najciekawiej prezentuje się egzemplarz E7 Pro ze 120Hz matrycą, który jest dostępny w 55”, 65”, 75” Reszta odbiorników: A7, E7 oferuje jedynie panel 60 Hz. W E7 Pro znajdziemy rozwiązania i technologie wykorzystane w ULEDach Mini LED m.in.: Quantum Dot, HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro. W telewizorze wykorzystano tylne podświetlenie Direct Full Array.W ofercie znajdziemy też jednego OLEDa – A85K w 55” i 65”. Według informacji producenta model ten został poddany jedynie delikatnym modyfikacjom względem egzemplarza z 2022 r. np. zyskał nową wersję oprogramowania Vidaa.Warto w tym miejscu przypomnieć, że wszystkie telewizory Hisense dostępne na polskim rynku mają zainstalowany system Vidaa. Jest to autorska platforma producenta. Baza aplikacji jest systematycznie aktualizowana, choć z perspektywy dwóch lat tempo wdrażania nowych apek jest - mówiąc delikatnie - mocno przeciętne. W odbiornikach Hisense przy użyciu mikrofonu wbudowanego w pilocie konsument może wprowadzać komendy głosowe w języku polskim.Bez dwóch zdań, Hisense w tym roku postawił wszystkie karty na jeden segment produktowy - Mini LED. Oferta w tej kategorii chińskiego producenta wygląda naprawdę dobrze na tle konkurencji. Firma obecnie jest na etapie budowania świadomości marki wśród polskich konsumentów. Wydaje się, że tylko niska rozpoznawalność na ten moment będzie głównym czynnikiem zniechęcającym potencjalnych klientów do zakupu telewizorów tej firmy.Źródło: Własne