Acer Chromebook 315. Rozsądne cenowo urządzenie, które ma sens

Acer Chromebook 315 / foto. acer.com

ChromeOS

Wydajność i czas działania na baterii

Układ klawiszy jest charakterystyczny dla Chromebooków i na przykład w miejscu przycisku Caps Lock znajduje się dedykowany klawisz wyszukiwania zwany „Everything button”. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w ustawieniach urządzenia podmienić funkcję na znaną z laptopów z systemem Windows.Usytuowany asymetrycznie, nieco z lewej strony touchpad jest duży, ale nie zbyt duży. Płytka dotykowa z tworzywa pracuje cicho. Podobnież klikają zintegrowane z nią przyciski - aktywacja jest świetnie zaznaczona. Całościowo element ten wypada bardzo dobrze, choć i tak wolę korzystać z myszki.Czym zatem jest ChromeOS? W telegraficznym skrócie: to ultralekki system od Google, wprost stworzony dla niedrogich laptopów. Jest szalenie lekki, uruchamia się i wyłącza błyskawicznie (czas startu zależy od specyfikacji urządzenia) i przypomina odrobinę Androida. Można na nim instalowaćoraz gry i aplikacje znane ze smartfonów i tabletów z Androidem. Na tym sprzęcie nie zainstalujecie narzędzi w formacie znanym z systemów Windows, ale nie znaczy to wcale, że nie ma tu wielu spośród znanych i lubianych apek. Wręcz przeciwnie.Martwisz się o kompatybilność? Bez obaw. Chromebooki współpracują z pakietem Microsoft® Office takimi jak Word, Excel® lub PowerPoint®, możesz je w łatwy sposób znaleźć w sieci. To samo dotyczy Dokumentów, Arkuszy oraz Prezentacji Google. Chromebooki są dobrze wyposażone, sprawią, że będziesz jeszcze bardziej produktywny i lepiej wykonasz swoją pracę (dodatkowe funkcjonalności dostępne są w subskrypcji Microsoft 365).Na szczęście praca w trybie offline jest możliwa, a synchronizacja danych odbywa się po ponownym połączeniu z siecią (pobieraj treści, by mieć później do nich dostęp offline). To doskonała wiadomość dla wszystkich osób wykorzystujących Google Workspace.Godną uwagi unikalną funkcję tego, jak i innych Chromebooków jest automatyczne uruchamianie każdej strony internetowej i aplikacji w ograniczonym środowisku nazywanym "piaskownicą". ChromeOS oddziela różne programy na Chromebooku za pomocą piaskownicy (Sandbox). Więc nawet jeśli jedna część zostanie zainfekowana, reszta pozostanie bezpieczna.Myślę, że każdy początkujący użytkownik szybko się odnajdzie w ChromeOS. W mojej rodzinie są dwie osoby w podeszłym wieku korzystające z Chromebooków i... są zadowolone. Choć trzeba zaznaczyć, że to urządzenie sprawdzi się również wśród młodych osób - w szkołach (podczas uzyskiwania dostępu do usług Google dzieci powinny korzystać z nadzorowanego konta Google Google Workspace for Education lub Family Link), na studiach, czy nawet w codziennej pracy!Acer Chromebook 315 wykorzystywał dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4020, 8 GB pamięci LPDDR4 i zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 600. Na dokładkę, użytkownikom serwuje się 128 GB pamięci w standardzie eMMC. Szkoda, że nie jest to pamięć w formacie SSD M.2 PCIe. Mało? Warto wiedzieć, że każdy, kto zdecyduje się na zakup Chromebooka otrzyma bezpłatnie 100 GB przestrzeni na pliki w chmurze Google One na 12 miesięcy. Niech specka laptopa Was jednak nie zwiedzie.Acer Chromebook 315 działa zupełnie przyzwoicie za sprawą specyfiki i lekkości ChromeOS. Nie jest to oczywiście kombajn do renderowania zdjęć i filmów, ale za sprawą technologii cloud gamingu i aplikacji takich jak NVIDIA GeForce NOW da się na nim grać w najnowsze gry AAA. Wystarczy dysponować odpowiednio szybkim łączem internetowym. Tylko tyle i aż tyle. Każdy kupujący Chromebooka będzie mógł z resztą przekonać się co do powyższych słów dzięki bezpłatnej 3-miesięcznej subskrypcji usługi NVIDIA GeForce NOW w najlepszej wersji.