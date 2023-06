Marka HONOR ponownie w Polsce. Znamy ceny smartfonów

Ponowne wejście marki Honor na polski rynek właśnie stało się faktem. Podczas specjalnego wydarzenia dla mediów ogłoszono dostępność poszczególnych smartfonów oraz ich ceny. Producent zapowiedział, że to dopiero początek ekspansji w Polsce.Gama oferowanych w Polsce smartfonów marki, która kiedyś należała do Huawei nie jest zaskoczeniem. Wybrane modele już wcześniej pojawiły się w ofercie Orange Polska

Prezentacja funkcji HONOR Magic5 Pro / foto. instalki.pl

Ceny smartfonów Honor w Polsce / foto. instalki.pl

Na przywitanie z polskim rynkiem w ofercie znalazł się smartfondostępny w sprzedaży od połowy maja. Flagowcei składany model HONOR Magic Vs będą dostępne od trzeciego kwartału 2023.HONOR Magic5 Pro wyposażono w potrójny aparat główny 50 MP, wspierany przez algorytm HONOR Image Engine. Na froncie znajdziemy elegancki, dopasowany do dłoni ekran 6,81" z poczwórną krzywizną, oferujący jasność 1800 nitów oraz odświeżanie 120 Hz. Pozostałe komponenty nie zawodzą: bateria 5100mAh, flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 2, systemem operacyjnym MagicOS 7.1 oparty na Androidzie 13 z pełnym wsparciem dla usług Google czy certyfikat odporności IP68.Urządzenie będzie dostępne w sugerowanej cenie detalicznej, do wyboru w inspirowanych naturą kolorach: zielonym oraz czarnym.Do sklepów trafi również składany HONOR Magic Vs wyceniony na(w kolorze czarnym) oraz budżetowy HONOR Magic5 Lite w nowej cenieŹródło: materiały prasowe