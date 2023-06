Nowy Redmi 12 już Polsce! Zrób to, a kupisz go 200 złotych taniej

Odpowiedź na pytanie o to, jaki tani smartfon kupić?

Redmi 12 - specyfikacja

Xiaomi w tym roku wprowadziło na polski rynek garść smartfonów z lubianej serii Redmi Note . Urządzeń było sporo, ale to jeszcze nie koniec propozycji dla osób poszukujących niedrogich telefonów o niezłej specyfikacji. Dziś w Polsce zadebiutował wieloletni przebój sprzedaży w nowej odsłonie. Redmi 12 kusi nie tylko niską ceną i ciekawą ofertą "na start", ale też niezgorszymi parametrami i wydaje się przyzwoitym ekranem.Nowy Redmi 12 debiutuje w Polsce tuż przed 7. rocznicą obecności marki Xiaomi w Polsce, której obchody zaczną się 23 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego.Redmi 12 wyposażono w 6,79-calowy ekran o rozdzielczości 1080x2460 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 90 Hz. Obudowa spełniająca normę certyfikatu IP53 ma 8,17 mm grubości, a jej tylny panel wykonano ze szkła. Czytnik linii papilarnych umieszczono w przycisku zasilania.O wydajność smartfona dba układ MediaTek Helio G88 oraz 4 GB pamięci RAM. Oprócz 128 GB pamięci na dane użytkownik otrzymuje do dyspozycji gniazdo na karty SIM o pojemności do 1 TB. Baterię o pojemności 5000 mAh da się ładować z mocą 18 W poprzez złącze USB-C.