Niedroga inteligentna opaska Huawei Band 8 dostępna w Polsce

Opaska dostępna w trzech wersjach: czerni, pastelowym różu oraz zieleni / foto. Huawei

Wybrane funkcje opaski Huawei Band 8 / foto. Huawei

Najnowszy Band 8 oferujedziałania na baterii przy typowym użytkowaniu. W razie potrzeby wystarczy 5 minut na ładowarce, aby smartband działał przez kolejne 2 dni. Co więcej, by naładować go do pełna potrzebne jest tylko 45 minut. Według producenta, czas pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu to nawet do 9 dni.W najnowszym modelu producent postawił na. Opaska pozwala użytkownikowi na lepsze zadbanie o jakość snu, ponieważ identyfikuje pięć najbardziej typowych problemów: bezsenność, wybudzanie się, niewystarczający czas snu, nieregularność w zasypianiu oraz słabą jakość snu, a zastosowany w niej algorytm TruSleep 3.0 jest o 10% dokładniejszy w porównaniu z modelem Band 7 . Huawei Band 8 analizuje też nawyki użytkownika, takie jak poziom stresu w ciągu dnia, aktywność sportową o zbyt późnych porach lub drzemki, co pomaga w odnalezieniu oraz wyeliminowaniu przyczyn pogorszenia jakości snu.Za monitorowanie tętna, saturacji (SpO2), stresu oraz cyklu menstruacyjnego u kobiet odpowiada technologiaHuawei Band 8 dostępny jest od 22 czerwca 2023 r., a jego sugerowana cena detaliczna wynosiŹródło: Huawei