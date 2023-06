Nowa seria smartwatchy Amazfit Cheetah. Biegaczy wspomoże sztuczna inteligencja

Amazfit, marka znana z urządzeń wearables, wprowadza na rynek nową serię zegarków Amazfit Cheetah. Sprzęt zaprojektowano z myślą o biegaczach, a na pokładzie znajdziemy dwuzakresową technologię GPS, a także sztuczną inteligencję do tworzenie spersonalizowanych planów treningowych.Jak podkreśla producent, dotychczas większość urządzeń Amazfit była tworzona z myślą o uniwersalnym wykorzystaniu w różnych dyscyplinach sportowych. Amazfit Cheetah to nowa seria zaprojektowana specjalnie dla biegaczy.Zegarki z serii Amazfit Cheetah wyposażono w nową technologię, która do obsługi sygnałów satelitarnych L1 i L5 wykorzystuje dwuzakresową antenę GPS z kołową polaryzację. Według Amazfit, jej atutem jest umiejętność skuteczniejszego redukowania wielodrogowej interferencji spowodowanej czynnikami środowiskowymi, takimi jak wysokie budynki, drzewa czy zachmurzone niebo. Wewnętrzne testy wykazały, że dokładność geolokalizatora w Amazfit Cheetah wynosi 99,5 proc.

Nowa seria smartwatchy Amazfit Cheetah

"Dzięki Sztucznej inteligencji i zastosowaniu rozbudowanego modelu językowego (LLM) do interakcji z użytkownikiem, Zepp Coach AI Chat będzie rozpoznawać naturalny język użytkownika (zarówno mówiony, jak i pisany) oraz dostarczać łatwo zrozumiałe odpowiedzi na pytania związane z aktywnością sportową. W połączeniu z personalizowanymi planami treningowymi i naukowymi wskazówkami oferowanymi przez Zepp Coach, rozszerzona funkcja AI Chat może zapewnić biegaczom nowe interaktywne doświadczenia."

Amazfit Cheetah Pro

Amazfit Cheetah

Amazfit Cheetah

Seria Amazfit Cheetah obsługuje sześć systemów satelitarnych. Kolejną ważną nowością w serii Amazfit Cheetah jest. Rozwiązanie to pełni funkcję osobistego trenera wspomaganego przez sztuczną inteligencję (SI). Trener ma pomagać w realizacji wybranych planów i celów biegowych. W wybranych krajach będzie dostępna funkcja Zepp Coach AI Chat.- informuje Amazfit.Smartwatche Amazfit Cheetah otrzymały ramę wykonaną z polimeru wzmacnianego włóknem, a także responsywny przycisk z koronką do wyszukiwania i zatwierdzania wybranych funkcji. Model Amazfit Cheetah Pro otrzymał dodatkowo specjalny pierścień ze stopu tytanu.Na froncie znajdziemy wyświetlacz(rozdzielczość 480x480 pikseli), którego maksymalna jasność wynosi 1000 nitów. Ekran zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass 3.Bateria o pojemności 440 mAh powinna zapewnić to 14 dni typowego użytkowania, przy intensywnym użytkowaniu żywotność spadnie do 7 dni. W trybie dokładnego GPS urządzenie powinno działać nieprzerwanie przez maksymalnie 26 godzin.Za zbierane danych odpowiada czujnik biometryczny BioTracker PPG, a łączność zapewnia moduł Bluetooth 5.3 oraz WLAN 2,4 GHz.Amazfit Cheetah Pro sprzedawany jest z nylonowym paskiem, model Amazfit Cheetah mocowany jest na pasku silikonowym. Oba modele wspierają mapy offline, a wersja Pro pozwoli dodatkowo odbierać i wykonywać połączenia telefoniczne przy użyciu wbudowanego głośnika i mikrofonu.Dane dotyczące zdrowia i treningów gromadzone są w. Co ważne, Amazfit zadbał o synchronizację danych z innymi usługami dla amatorów sportu, jak adidas Runtastic, Strava, Komoot, Relive, Apple Health i Google Fit.Amazfit Cheetah Pro kosztuje, a Amazfit Cheetah (Round). Faktyczna cena może jednak różnić się w zależności od regionu i dostępności.Źródło: Amazfit