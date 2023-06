Wynik przetargu na darmowe laptopy dla uczniów unieważniony. Urządzeń nie będzie?

Jaką wagę ma wyrok KIO?

Przetarg na darmowe laptopy dla uczniów unieważniony

"W konsekwencji orzeczenia, COAR odrzuci ofertę jednego Wykonawcy Bechtle direct Polska Sp. z o.o. oraz dokona ponownej czynności wyboru ofert i opublikuje informacje o wynikach postępowania"

Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja

Z końcem maja informowaliśmy Was, że zaprezentowano listę modeli zaproponowanych w przetargu na darmowe laptopy, które w nadchodzącym roku szkolnym otrzymać uczniowie klas 4. szkół podstawowych. Kiedy wydawało się, że wszystko zmierza do pomyślnego finału, przetarg nagle się "wywalił". Właśnie unieważniono wynik przetargu na 394 tysiące laptopów dla uczniów, ale według Ministerstwa CyfryzacjiOpublikowana w maju lista czternastu firm oraz zaproponowanych przez nie laptopów jest już nieważna.zarządziła bowiem odrzucenie oferty złożonej przez Bechtle direct Polska z powodu niezgodności z warunkami zamówienia. To wynik odwołania, jakie z początkiem czerwca wnieśli wykonawcy Grupa E, ITD24 i F.H.U. „Horyzont” Krzysztof Lech. Bechtle direct Polska powinno uzupełnić środki dowodowe linkiem do testu CrossMark, certyfikatu ISO 14001 oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw.- czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.Co istotne, odwołanie dotyczyło nie tylko Bechtle direct Polska, ale również x-kom. Względem x-komu nakazano odtajnienia informacji w zakresie wykazu dostaw i dowodów na ich realizację przez firmę.Teraz Centrum Obsługi Administracji Rządowej musi dokonać ponownego wyboru ofert.Jak się dowiedzieliśmy, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynie na harmonogram przetargu, który nadal będzie realizowany. Podobno nie wstrzymuje on żadnych czynności, a termin dostawy komputerów pozostaje taki, jak wcześniej ustalono. Ten wyznaczono na wrzesień 2023 roku.W lipcu mają zostać podpisane umowy ramowe z wykonawcami i umowy wykonawcze. Szacuje się, że każdy "darmowy" laptop będzie kosztował polskiego podatnika 2500 złotych. To nie rząd kupuje laptopy - finansują je wszyscy pracujący obywatele.Źródło: Gov.pl