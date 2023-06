Apple oszalało. Firma próbuje zastrzec wizerunek zwykłego jabłka

Celuje nawet w szwajcarskich sprzedawców jabłek.

Apple kontra sadownicy w Szwajcarii

„Trudno nam to zrozumieć, ponieważ to nie jest tak, że Apple próbuje chronić swoje nadgryzione jabłko.”

„Celem firmy jest zdobycie praw do zwykłego jabłka, co dla nas jest czymś niemalże tak uniwersalnym, że powinno być darmo do użytku dla wszystkich.”

Jeśli jeszcze na widok jabłek na myśl nie przychodzi Ci, wkrótce może się to zmienić. Apple bardzo mocno stara się bowiem o to, aby na całym świecie zastrzec sobie wizerunek– i to nie tylko jabłek charakterystycznie nadgryzionych. Jak się właśnie okazało, gigant zposzedł w tej sprawie na wojnę ze… szwajcarskimi rolnikami., najstarsza i największa organizacja zrzeszająca szwajcarskich sadowników, istniejet i od prawie właśnie tylu lat używa logo czerwonego jabłka wraz z charakterystycznym białym krzyżem. Apple próbuje ją jednak zmusić do rezygnacji z tego logo.Apple zabiega o zastrzeżenie sobie wizerunku pospolitych jabłek w Szwajcarii od 2017 roku. Firma pragnie jako jedyna mieć prawa do wykorzystywania jabłka w logo. Na szczęście szwajcarskij nie zagwarantował jej tego prawa w pełnym zakresie, jako że obrazy tak pospolitych dóbr jak jabłka są uważane za część domeny publicznej.Apple jednak nie odpuszcza. Wiosną gigant złożył odwołanie w sprawie i nadal ciąga szwajcarskich sadowników po sądach., powiedział dyrektor Fruit Union Suisse, Jimmy Mariéthoz.