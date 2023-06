Nowe smartfony Huawei już w Polsce – nova 11, nova 11 Pro i nova 91Y

Rodzina smartfonów nova się powiększyła.

Huawei nova Y91 – smartfon z dużą baterią i wielkim ekranem

Huawei nova 11, Huawei nova 11 Pro, Huawei nova y91 – cena i dostępność

Huawei nova 11. | Źródło: HuaweiPrzedni panel omawianych urządzeń to matrycao częstotliwości odświeżania. Huawei nova 11 oferuje jednak ekran o przekątneji rozdzielczości 2412 x 1048 pikseli, a Huawei nova 11 Pro ekran o przekątneji rozdzielczości 2652 x 1200 pikseli. Jeśli zaś chodzi o panel tylny, to o ile plecy novy 11 wykonano z twardego plastiku, tak plecy novy 11 pro z miękkiej „skóry wegańskiej” z wytłoczeniami.Huawei nova 11 Pro. | Źródło: HuaweiHuawei nova 11 i Huawei nova 11 Pro wyposażono w baterię o pojemności. Obydwa smartfony obsługują szybkie ładowanie – nova 11 o mocy, a nova 11 Pro o mocyTylny aparat smartfonów składa się z sensora 50 MP Ultra Vision i sensora 8MP z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu urządzeń znalazł się sensor 60 MP, ale w novie 11 Pro towarzyszy mu dodatkowo sensor 8 MP z obiektywem portretowym oferującym dwukrotny zoom optyczny.Huawei nova Y91 został wyposażony z kolei w procesor, układ graficzny. Na pokładzie znalazła się też bateria o pojemności aż, obsługująca ładowanie o mocy 22,5 W. Urządzenie także pracuje pod kontrolą EMUI 13.Ten smartfon Huawei to również wyjątkowo duży ekran, o przekątneji rozdzielczości 2376 x 1080 pikseli. Jest to jednak niestety ekran, o częstotliwości odświeżania do 90 Hz.huawei-nova-y91.jpg Huawei nova Y91. | Źródło: HuaweiZa możliwości fotograficzne novy y91 odpowiada podwójny zestaw aparatów z tyłu, składający się na sensor 50 MP i sensor 2 MP do pomiaru głębi. Z przodu umieszczono zaś sensor 8 MP.Wszystkie omawiane smartfony są już dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie Huawei i nie tylko. Do 9 lipca wszystkie te urządzenia można nabyć nawet w specjalnej ofercie promocyjnej. Cena Huawei nova y91 do 9 lipca będzie obniżona o 200 złotych, a pierwsi nabywcy Huawei nova 11 i Huawei nova 11 Pro otrzymają dodatkowo za darmo lub za symboliczną złotówkę słuchawki Huawei FreeBuds 5i Huawei nova Y91 został wyceniony bazowo nai jest dostępny w czarnej i srebrnej wersji kolorystycznej. Huawei nova 11 kosztuje zaś, a Huawei nova 11 ProObydwa te urządzenia mogą posiadać czarną lub zieloną obudowę.Źródło: Huawei, fot. tyt. Huawei