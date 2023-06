Realme 11 Pro+ 5G i 11 Pro 5G już w Polsce. Ciekawe wzornictwo, nawet 200 MP i 4-krotny zoom

realme 11 Pro+ 5G - najważniejsze cechy / foto. realme

Aparat w 11 Pro+ 5G bazuje na matrycyo rozmiarze 1/1,4 cala, która charakteryzuje się rozmiarem piksela 2,24 μm i przysłoną f/1,69. Według producenta, dzięki technologii Tetra2pixel najnowszy smartfon realme uwalnia pełen potencjał matrycy 200 MP. W zależności od warunków oświetleniowych inteligentne dzielenie pikseli zapewnia najodpowiedniejszy ich rozmiar: 0,56 μm dla 200 MP; 1,12 μm dla 50 MP; 2,24 μm dla 12,5 MP. Warto też zauważyć, że smartfony z serii realme 11 Pro 5G obsługują optyczną stabilizację obrazu Super OIS.Producent postawił tym razem na naprawdę. Modele z serii realme 11 Pro 5G są dostępne w dwóch kolorach: beżowym i czarnym. Pierwszy z nich to efekt współpracy realme Design Studio i Matteo Menotto – byłym projektantem wzorów i faktur marki GUCCI. Wersja w kolorze beżowym czerpie swoją estetykę z miasta mody i stylu: Mediolanu.Oba smartfony funkcjonują w oparciu o systemz nakładką realme UI 4.0 Od 3 kwietnia regularna cena realme 11 Pro+ 5G (12/512GB) wyniesie. Producent przygotował jednak ofertę „na start”, która potrwa do 2 lipca - konsumenci mogą nabyć urządzenie za. Oferta obowiązuje w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, MAX Electro, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.Dodatkowo, operator sieci Play przygotował dla swoich klientów specjalną ofertę „cash back”. Decydując się na zakup realme 11 Pro+ 5G (12/512) do 18 lipca, można uzyskać zwrot na konto w wysokości 200 zł. Podobna oferta czeka na klientów sieci T-Mobile. Osoby, które do 18 lipca zakupią realme 11 Pro+ 5G (12/512) otrzymają zwrot na konto w wysokości 200 zł.wygląda podobnie do swojego droższego odpowiednika, ale mamy tutaj do czynienia z pewnymi oszczędnościami. Smartfon wyposażono w procesor Dimensity 7050 5G, podstawowa wersja oferuje. Za ładowanie odpowiada technologia SUPERVOOC o mocy 67 W. Pojemność baterii nie rozczarowuje (5000 mAh).Smartfon wyposażono w aparat główny z matrycą. Amatorów fotografii mobilnej ucieszy możliwość korzystania z podwójnego, bezstratnego zoomu oraz wygodne rozwiązania, jak tryb Fotografii Ulicznej 4.0. Do selfie posłuży obiektyw 16 MP.Model Realme 11 Pro 5G wyceniono na. Podobnie, jak model z "plusem", producent przygotował ofertę na start. Smartfon od 20 czerwca do 2 lipca 2023 r. można kupić 200 zł taniej. W przypadku tego modelu obowiązuje również oferta "cash back" u operatorów.To nie koniec nowości, marka zapowiedziała bowiem wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu telefonu z serii C.został wyposażony w baterię 5000 mAh oraz technologię ładowania. Telefon posiada 128 GB pamięci wewnętrznej, a także gniazdo na 2 karty SIM oraz 1 kartę microSD, co pozwala rozszerzyć pamięć urządzenia do 2 TB.Według producenta, płynną pracę smartfona zapewnia ośmiordzeniowy procesor oraz, którą można powiększyć dodatkowo o 6 GB, uzyskując aż 12 GB dynamicznej pamięci RAM. Realme C53 będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: złotym i czarnym.Ekran nowego telefonu realme to wyświetlacz o przekątnej 6,74” i częstotliwości odświeżaniaoraz maksymalnej jasności 560 nitów. Urządzenie posiada najcieńszą w historii marki obudowę o grubości 7,49 mm.Nowy telefon realme z serii C wyposażono woraz dodatkowe filtr i tryby fotograficzne wspierające amatorów fotografii mobilnej.Sprzedaż realme C53 (6/128) ruszy 23 czerwca. Model ten będzie dostępny zaŹródło: Realme