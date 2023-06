Naprawa nowego laptopa Apple to koszmar. Serwisanci wściekli

15-calowy MacBook Air bezlitosny dla techników.

Jak naprawić MacBook Air 15"? To szalenie trudne

"Air, podobnie jak w zeszłych latach, jest wrzodem na d**ie jeśli chodzi o naprawę"

Ocena niska, ale nie najniższa

Z początkiem czerwca tego roku Apple zaprezentowało kilka odświeżonych wersji swoich urządzeń, w tym nowego 15-calowego MacBooka Air z czipem Apple M2. Urządzenie jest zjawiskowo piękne, smukłe, chłodzone w pełni pasywnie i naprawdę udane od strony konsumenckiej. Wiem co mówię, mam je w domu, a fanem Apple wcale nie jestem. Pierwsze niezależne testy - a zwłaszcza ten hardware'owy, przeprowadzony przez iFixIt - wykazały jednak, że jest to laptop niebywale trudny w naprawie. To poważny problem, jeśli chcielibyście serwisować go poza autoryzowanymi punktami napraw Apple.Laptopy MacBook Air od lat słyną z tego, że ich naprawa jest niezwykłe trudna i stanowi wyzwanie naweet dla doświadczonych techników. Niestety, najnowsze nagranie opublikowane na YouTube przez IFixIt pokazuje, że nie inaczej jest i tym razem.- stwierdzono z rozbrajającą szczerością.W materiale opublikowanym na YouTube widzimy, że 15-calowy MacBook Air wykorzystuje te same cztery śruby pentalobe i klipsy, co model 13-calowy. Po zdjęciu dolnej pokrywy widzimy również znajomy układ komponentów wewnątrz obudowy, z wyjątkiem nowego systemu sześciu głośników z głośnikami niskotonowymi z redukcją przenoszenia drgań na obudowę.Tak, wymiana baterii - w tym przypadku o pojemności- po raz kolejny w przypadku sprzętu Apple jest drogą przez mękę. Uzyskanie do niej dostępu przypomina przemierzanie labiryntu. Proces ten rozpoczyna się od odłączenia i podniesienia przewodu gładzika. Należy także odkręcić i usunąć głośniki niskotonowe, które w przeciwnym razie zablokują płytę główną, a które same są uwięzione przez... pokrywę zawiasów, pokrywę zespołu anteny i kilka małych wsporników złączy (prawy głośnik, lewy głośnik i inne elementy). Konieczne do wymiany baterii jest też wyjęcie płyty logicznej, ukrytej w gąszczu przewodów do przesyłania obrazu, portów, jeszcze większej liczby śrubek. Po tym zadaniu pozostaje jeszcze usunięcie osłony termicznej, paru kolejnych konektorów i voila. Można wyjąć baterię.15-calowy MacBook Air ostatecznie uzyskał wynikw skali łatwości naprawy iFixit. Mógł zdobyć dwa łatwe dodatkowe punkty za części i instrukcję obsługi, ale testujący postanowili ich finalnie nie przyznać.Źródło: IFixIt, zdj. tyt. IFixIt