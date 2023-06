Smartwatche Huawei Watch 4 z eSIM debiutują w Polsce. Zdrowie i kondycja pod kontrolą

Nowe zegarki z wygodnymi funkcjami.

Porównanie funkcji zegarków Huawei Watch / źródło: huawei.pl

Ekran Huawei Watch 4 Pro chroni sferyczne szkło szafirowe / źródło: Huawei

Smartwatche wspierają teraz eSIM

Huawei Watch 4 Pro wspiera karty eSIM / foto. instalki.pl

Ładowanie Huawei Watch 4 Pro jest o 40% szybsze w porównaniu do poprzedniej generacji / foto. instalki.pl

Zdrowie i kondycja pod kontrolą

Nowa funkcja "Zdrowie na oku" w Huawei Watch 4 / foto. instalki.pl

Funkcje zdrowotne serii Huawei Watch 4 w porównaniu z poprzednią generacją / foto. instalki.pl

Cena i dostępność

Smartwatche z serii Huawei Watch 4 - kluczowe cechy / foto. instalki.pl

Huawei Watch 4 Pro / foto. instalki.pl

Producentowi udało się jeszcze bardzo odchudzić ramki dookoła wyświetlacza - stosunek ekranu do obudowy w Huawei Watch 4 Pro i Huawei Watch 4 wynosi odpowiednio aż 71,72% i 74%.Konsumenci otrzymują do wyboru dwa kolory zegarka: klasyczny „srebrzysty” ze skórzanym paskiem lub tytanową bransoletą oraz unikatowy z niebieskiego stopu tytanu. Watch 4 Pro wyposażony jest też wz dotykowym sprzężeniem zwrotnym, która ułatwia użytkowanie nawet mokrymi lub spoconymi dłońmi.Łączność komórkowa to wciąż dość rzadka funkcja w tego typu zegarkach i znajdziemy ją głównie w droższych urządzeniach. Huawei postanowił udostępnić. Co zyskujemy? Po aktywacji karty eSIM zegarek pozwala na niezależne wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych oraz wykonywanie rozmów telefonicznych, nawet gdy użytkownik jest daleko od swojej komórki.Na smartwatchu można mieć ten sam numer telefonu, co na smartfonie lub zupełnie osobny. Niezależnie od smartfonu działają tutaj także Mapy Petal, wspierane przez układ pozycjonowania GNSS.Smartwatch z funkcją eSIM może być także dobrym rozwiązaniem dla dzieci lub osób starszych, które nie zawsze pamiętają o zabraniu ze sobą telefonu. Gdy zegarek wykryje, że użytkownik upadł, wyświetli odpowiednie powiadomienie Emergency SOS, które wystarczy wówczas dotknąć, by smartwatch skontaktował się z wcześniej skonfigurowanym numerem alarmowym.Zegarki Huawei kojarzone są z długim czasem pracy na baterii. Tym razem nie jest tak różowo, z pewnością duże znaczenie ma tutaj obsługa eSIM. Huawei Watch 4 Pro i Huawei Watch 4 oferują odpowiedniow typowych scenariuszach użytkowania w trybie pełnej funkcjonalności. Na szczęście dostępny jest tryb ultradługiej żywotności baterii, zapewniający odpowiednio do 21 dni i 14 dni czasu pracy na jednym ładowaniu.W trybie standardowym zegarki obsługują wszystkie funkcje, w tym m.in. niezależne połączenia i nawigację oraz funkcję „Zdrowie na oku”. Natomiast w przypadku oszczędnym użytkownik do dyspozycji wciąż będzie mieć niezbędne i najczęściej wykorzystywane funkcje, takie jak: odtwarzanie muzyki, tryby sportowe i monitorujące zdrowie.Jak podaje producent, pełne naładowanie Huawei Watch 4 Pro zajmuje 90 minut i jest o 40% szybsze w porównaniu do poprzedniej generacji, a przy Huawei Watch 4 ładowanie trwa zaledwie 60 minut i jest o 50% szybsze.Oba smartwatche pozwalają zmierzyć. Zupełnie nowa funkcjaobejmuje analizę EKG, pomiar tętna, saturacji (SpO2), wykrywanie sztywności tętnic, badanie poziomu stresu, temperatury skóry i absolutną nowość – kontrolę układu oddechowego.Na podstawie 7 odczytów zostanie wygenerowany raport z wynikami. Według Huawei, pozwoli to na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i udanie się na profesjonalną kontrolę medyczną. A jeśli pomiary będą wykonywane regularnie, funkcja Health Trend pokaże średnio- i długoterminowe zmiany różnych wskaźników, w tym czasu trwania snu, tętna spoczynkowego, poziomu stresu i natlenienia krwi.Omawiane zegarki kompatybilne są z systemami Android i iOS. Sugerowane ceny detaliczna wyglądają następująco:Od 19 czerwca do 9 lipca smartwatche dostępne są w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której nabywcy otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 399 zł w prezencie (lub za 1 zł). Zegarki będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl , u operatorów sieci Play, Orange, Plus oraz T-Mobile, jak również w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X kom, Komputronik oraz Neonet, a ponadto w strefie marki na Allegro oraz na platformie Amazon Osoby kupujące smartwatch na huawei.pl będą mogły wydłużyć gwarancję o rok o 40% taniej, a także dokupić dodatkowy, skórzany pasek za 69 zł. W sklepie producenta dostępna będzie także w przedsprzedaży wersja z niebieskiego tytanu – HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition, wraz z paskiem kompozytowym, za 2399 zł. Tradycyjnie sklep huawei.pl oferuje również darmową, szybką dostawę, możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0 % i punkty Huawei do wykorzystania na kolejne zakupy.Źródło: Huawei