Nowy MacBook Air 15 to laptop niemal idealny. Dawno żaden sprzęt nie dał mi tyle radochy

W ostatnim czasie życie ze mną pod jednym dachem stało się dla Ani znacznie trudniejsze niż do tej pory. W moje ręce niedługo po światowej premierze trafił bowiem nowy 15-calowy MacBook Air z czipem M2 od Apple i... nie mogę się nim nacieszyć, poważnie. Już dawno żaden sprzęt przesłany mi do testów nie wywołał u mnie takiego entuzjazmu i nie przypadł mi do gustu pod tak wieloma względami - prawdę mówiąc nie pamiętam, aby którekolwiek z testowanych przeze mnie urządzeń wzbudziłoby u mnie tak pozytywne emocje. Niemal każdego dnia znajduję w nim coś, co podoba mi się tak bardzo, że muszę się tym podzielić z Anią. Ania nie chce mnie już słuchać, bo ma alergię na wszystko, co dotyczy Apple, w związku z czym postanowiłem stworzyć ten tekst.



Wbrew temu, co wielu z Was myśli w tym momencie nie jestem fanbojem Apple. Ba, nie wydałem na sprzęt tej firmy nigdy choćby jednej złotówki. Przez lata miałem niezłą bekę z mnóstwa produktów tej marki. Wyśmiewałem m.in.



W ostatnim czasie życie ze mną pod jednym dachem stało się dla Ani znacznie trudniejsze niż do tej pory. W moje ręce niedługo po światowej premierze trafił bowiem nowy 15-calowy MacBook Air z czipem M2 od Apple i... nie mogę się nim nacieszyć, poważnie. Już dawno żaden sprzęt przesłany mi do testów nie wywołał u mnie takiego entuzjazmu i nie przypadł mi do gustu pod tak wieloma względami - prawdę mówiąc nie pamiętam, aby którekolwiek z testowanych przeze mnie urządzeń wzbudziłoby u mnie tak pozytywne emocje. Niemal każdego dnia znajduję w nim coś, co podoba mi się tak bardzo, że muszę się tym podzielić z Anią. Ania nie chce mnie już słuchać, bo ma alergię na wszystko, co dotyczy Apple, w związku z czym postanowiłem stworzyć ten tekst.Wbrew temu, co wielu z Was myśli w tym momencie nie jestem fanbojem Apple. Ba, nie wydałem na sprzęt tej firmy nigdy choćby jednej złotówki. Przez lata miałem niezłą bekę z mnóstwa produktów tej marki. Wyśmiewałem m.in. podstawę do monitora kółka do obudowy Maca Pro za 3500 złotych i emejzingową ściereczkę Apple za ponad 100 złotych. Tymczasem, Apple MacBook Air z 15-calowym ekranem jest pierwszym urządzeniem, którego zakup poważnie rozważę. Dlaczego?





15-calowy MacBook Air ma 15,3-calowy ekran

Głupie? Niekoniecznie. Do tej pory laptopy MacBook Air sprzedawane były wyłącznie w wersji z 13-calowym ekranem. Osoby rozglądające się za sprzętem do pracy z matrycą 15-calową były skazane na znacznie droższe MacBooki Pro. Dla mnie na przykład były zbyt drogie. Jasne, notebook z 13-calową matrycą wydaje się naprawdę ultraprzenośny, ale szczerze? Taki z odpowiednio smukłą, lekką obudową i ekranem 15-calowym jest po prostu wygodniejszy na co dzień. No i 15-calowy MacBook Air taki właśnie jest - waży tyle co nic, jest poręczny i po włożeniu go do torby lub plecaka można zapomnieć o jego obecności. Większy wyświetlacz to większa przestrzeń robocza i przyjemniejsze konsumowanie multimediów.





15-calowy MacBook Air. | Źródło: mat. własny



Z resztą, 15,3-calowy panel Retina w MacBook Air stanowi klasę samą w sobie. To piękny, dobrze skalibrowany ekran o jasności 500 nitów. W podobnej cenie trudno znaleźć notebooka, którego matrycę docenią osoby zajmujące się profesjonalną obróbką grafiki lub montażem filmów. Tak taka jest. Moim zdaniem to po prostu prześliczny wyświetlacz.



MacBook Air 15" z czipem Apple M2 nie emituje żadnego hałasu

Mam dość kompaktowych laptopów, które pod nieco tylko większym obciążeniem emitują strasznie nieprzyjemny hałas. Jeśli ktoś wydaje na tego rodzaju sprzęt kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, oczekuje tego, że wentylatory będą pracowały cicho. Nie uwierzylibyście jak wiele biznesowych "notków" nie spełnia tego kryterium. A 15-calowy MacBook Air z czipem Apple M2? Pomimo obecności 8-rdzeniowego CPU, 10-rdzeniowego GPU i 16-rdzeniowego systemu Neural Engine pracuje bezgłośnie. Dlaczego? Bo jest chłodzony w pełni pasywnie. I skutecznie. Naprawdę, Apple jest mistrzem jeśli chodzi o efektywne energetycznie układy. Jeżeli interesujesz się hardware i nie jest Ci po drodze ze sprzętem tego producenta, porzuć dotychczasowe uprzedzenia i zainteresuj się układami Apple Silicon. Będziesz zdumiony.





15-calowy MacBook Air. | Źródło: mat. własny



Kultura pracy MacBooka Air 15" jest wzorowa

Pewnie niektórym z Was wydaje się, że skoro 15-calowy MacBook Air jest chłodzony pasywnie, to trzymając go na kolanach ma się wrażenie, że trzyma się na nich piekarnik. Otóż nic bardziej mylnego. Tak, pod maksymalnym obciążeniem robi się ciepły, co jest zupełnie naturalne, ale w trakcie oglądania filmów lub normalnej biurowej pracy laptop jest chłodny lub co najwyżej umiarkowanie ciepły. Nie sposób tego odczuć. Klawiatura nie nagrzewa się z wierzchu, a spód obudowy pozostaje neutralny temperaturowo. Laptop sam w sobie nadaje się do szeregu zastosowań - od pracy biurowej, przez obsługę mniej wymagających gier, po... renderowanie filmów w 4K. Takie możliwości naprawdę rzadko idą w parze z powyższymi zaletami.





15-calowy MacBook Air. | Źródło: mat. własny



Klawiatura i touchpad w Apple MacBook Air 15" to poezja

W zdecydowanej większości przypadków korzystanie z laptopa jest dla mnie największą karą. Jestem przyzwyczajony do ergonomii pracy charakterystycznej dla wydajnego komputera stacjonarnego z dużym monitorem i klawiatura mechaniczną. Notebook jest dla mnie zaprzeczeniem komfortu. Mimo to muszę przyznać, że na Apple MacBooku Air 15" korzysta mi się wyśmienicie.



15-calowy MacBook Air. | Źródło: mat. własnyGłupie? Niekoniecznie. Do tej pory laptopy MacBook Air sprzedawane były wyłącznie w wersji z 13-calowym ekranem. Osoby rozglądające się za sprzętem do pracy z matrycą 15-calową były skazane na znacznie droższe MacBooki Pro. Dla mnie na przykład były zbyt drogie. Jasne, notebook z 13-calową matrycą wydaje się naprawdę ultraprzenośny, ale szczerze? Taki z odpowiednio smukłą, lekką obudową i ekranem 15-calowym jest po prostu wygodniejszy na co dzień. No i 15-calowy MacBook Air taki właśnie jest - waży tyle co nic, jest poręczny i po włożeniu go do torby lub plecaka można zapomnieć o jego obecności. Większy wyświetlacz to większa przestrzeń robocza i przyjemniejsze konsumowanie multimediów.15-calowy MacBook Air. | Źródło: mat. własnyZ resztą, 15,3-calowy panel Retina w MacBook Air stanowi klasę samą w sobie. To piękny, dobrze skalibrowany ekran o jasności 500 nitów. W podobnej cenie trudno znaleźć notebooka, którego matrycę docenią osoby zajmujące się profesjonalną obróbką grafiki lub montażem filmów. Tak taka jest. Moim zdaniem to po prostu prześliczny wyświetlacz.Mam dość kompaktowych laptopów, które pod nieco tylko większym obciążeniem emitują strasznie nieprzyjemny hałas. Jeśli ktoś wydaje na tego rodzaju sprzęt kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, oczekuje tego, że wentylatory będą pracowały cicho. Nie uwierzylibyście jak wiele biznesowych "notków" nie spełnia tego kryterium. A 15-calowy MacBook Air z czipem Apple M2? Pomimo obecności 8-rdzeniowego CPU, 10-rdzeniowego GPU i 16-rdzeniowego systemu Neural Engine pracuje bezgłośnie. Dlaczego? Bo jest chłodzony w pełni pasywnie. I skutecznie. Naprawdę, Apple jest mistrzem jeśli chodzi o efektywne energetycznie układy. Jeżeli interesujesz się hardware i nie jest Ci po drodze ze sprzętem tego producenta, porzuć dotychczasowe uprzedzenia i zainteresuj się układami Apple Silicon. Będziesz zdumiony.15-calowy MacBook Air. | Źródło: mat. własnyPewnie niektórym z Was wydaje się, że skoro 15-calowy MacBook Air jest chłodzony pasywnie, to trzymając go na kolanach ma się wrażenie, że trzyma się na nich piekarnik. Otóż nic bardziej mylnego. Tak, pod maksymalnym obciążeniem robi się ciepły, co jest zupełnie naturalne, ale w trakcie oglądania filmów lub normalnej biurowej pracy laptop jest chłodny lub co najwyżej umiarkowanie ciepły. Nie sposób tego odczuć. Klawiatura nie nagrzewa się z wierzchu, a spód obudowy pozostaje neutralny temperaturowo. Laptop sam w sobie nadaje się do szeregu zastosowań - od pracy biurowej, przez obsługę mniej wymagających gier, po... renderowanie filmów w 4K. Takie możliwości naprawdę rzadko idą w parze z powyższymi zaletami.15-calowy MacBook Air. | Źródło: mat. własnyW zdecydowanej większości przypadków korzystanie z laptopa jest dla mnie największą karą. Jestem przyzwyczajony do ergonomii pracy charakterystycznej dla wydajnego komputera stacjonarnego z dużym monitorem i klawiatura mechaniczną. Notebook jest dla mnie zaprzeczeniem komfortu. Mimo to muszę przyznać, że na Apple MacBooku Air 15" korzysta mi się wyśmienicie.



15-calowy MacBook Air. | Źródło: mat. własny



Wyspowa klawiatura jest mega wygodna i pracuje bezgłośnie - klawisze są duże, mają przyjemny skok, a przestrzenie pomiędzy nimi są duże. Gładzik również imponuje rozmiarem, oferuje idealny poślizg i pomimo że nie obsługuje klikania poprzez dotyk (co wciąż mnie irytuje), to klikanie mechaniczne działa wzorcowo. To z pewnością najlepszy duet w postaci duetu klawiatura + gładzik, z jakiego korzystałem w laptopie.



Czas pracy na baterii tego laptopa zachwyci każdego

Na nowym MacBooku obejrzałem sześć odcinków pierwszego sezon Breaking Bad za pośrednictwem platformy Netflix (każdy odcinek trwa ok. godzinę), przy ustawionej maksymalnej jasności ekranu i naprawdę wysokiej głośności i... w laptopie zostało jeszcze 48 procent baterii. Czy da się osiągnąć deklarowany czas działania na poziomie 18 godzin? W trybie offline i po zredukowaniu jasności ekranu nie będzie z tym problemu. Ba, myślę że przeglądając zasoby sieci da się zbliżyć do tego wyniku. 15-calowy MacBook Air spisuje się doskonale w podróży i spodoba się każdemu, kogo irytuje konieczność częstego sięgania po ładowarkę. Konkurencja jest w tej kwestii daleko, daleko w tyle. To zasługa zarówno optymalizacji oprogramowania Apple i nowych autorskich układów Apple.



15-calowy MacBook Air. | Źródło: mat. własnyWyspowa klawiatura jest mega wygodna i pracuje bezgłośnie - klawisze są duże, mają przyjemny skok, a przestrzenie pomiędzy nimi są duże. Gładzik również imponuje rozmiarem, oferuje idealny poślizg i pomimo że nie obsługuje klikania poprzez dotyk (co wciąż mnie irytuje), to klikanie mechaniczne działa wzorcowo. To z pewnością najlepszy duet w postaci duetu klawiatura + gładzik, z jakiego korzystałem w laptopie.Na nowym MacBooku obejrzałem sześć odcinków pierwszego sezon Breaking Bad za pośrednictwem platformy Netflix (każdy odcinek trwa ok. godzinę), przy ustawionej maksymalnej jasności ekranu i naprawdę wysokiej głośności i... w laptopie zostało jeszcze 48 procent baterii. Czy da się osiągnąć deklarowany czas działania na poziomie 18 godzin? W trybie offline i po zredukowaniu jasności ekranu nie będzie z tym problemu. Ba, myślę że przeglądając zasoby sieci da się zbliżyć do tego wyniku. 15-calowy MacBook Air spisuje się doskonale w podróży i spodoba się każdemu, kogo irytuje konieczność częstego sięgania po ładowarkę. Konkurencja jest w tej kwestii daleko, daleko w tyle. To zasługa zarówno optymalizacji oprogramowania Apple i nowych autorskich układów Apple.

Ładowarka 35 W dostarczana razem z 15-calowym MacBookiem Air. | Źródło: mat. własny