Biedronka świętuje swoje urodziny. Promocje tak dobre, że trudno uwierzyć

Przeceniono ponad 1000 produktów.

Niektórzy nadal nie wiedzą o jego istnieniu, ale internetowy sklep Biedronki ma się doskonale i świętuje pierwszą rocznicę obecności na rynku. Nie jeden raz informowaliśmy Was o ciekawych promocjach na elektronikę w sklepie Biedronka Home i dziś ponownie to zrobimy. Z okazji pierwszych urodzin Biedronka Home przeceniono ponad 1000 produktów. Pośród nich znajduje się całe zatrzęsienie gadżetów, które mogą Was zainteresować. Oto najciekawsze z ofert.Sam nie wiem od czego zacząć, bo interesujących produktów w obniżonych cenach jest multum. Może od roweru elektrycznego? W końcu za oknami jest coraz piękniejsza pogoda, a już w przyszłym tygodniu zaczynają się wakacje. Rower elektryczny Fantom Trekking z silnikiem o mocy 250 W kupicie w Biedronka Home w cenie 3999 złotych (zamiast 5499 złotych). To jeden z najtańszych elektryków na rynku.

Źródło: Biedronka HomeKolejna z kuszących ofert dotyczy smartwatcha, który próbuje udawać Apple Watcha. Tracer TW7-BK Fun to podstawowy inteligentny zegarek za 89 złotych (wcześniej 119 złotych), który powinno się traktować jako alternatywę dla opasek sportowych. Pozwala odbierać SMS-y i połączenia bez sięgania po smartfona, monitoruje tętno, liczy spalone kalorie, a także kroki i pomiar tlenu we krwi. Jest wodoodporny (IP65) i ma swoją apkę Fitpro. Ekran o przekątnej 1,83 cala ma rozdzielczości 240x286 pikseli.Źródło: Biedronka HomeNastępna z ofert godnych uwagi dotyczy hulajnóg elektrycznych. Model Motus Pro 8.5 Lite w trzech wersjach kolorystycznych z kodem HOME kupić można za 1999 złotych - to najniższa cena na rynku. Hulajnoga kusi efektownym wyglądem, niewielką masą i zasięgiem do 35 kilometrów. Ma pełne oświetlenie, amortyzatory z przodu i tyłu i 2-letnią gwarancję.Źródło: Biedronka HomeWśród innych przecenionych produktów, które mogą Was zainteresować widniejeza 229 złotych,za 299 złotych,za 479 złotych, tania kamera samochodowaza zaledwie 99 złotych, niedroga szczoteczka sonicznaza 149 złotych i wiele, wiele innych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWszystkie przecenione produkty w Biedronka Home znajdziecie na dedykowanej stronie promocji w tym miejscu . Przeceny sięgają 50 procent, więc warto eksplorować to, co przygotowała popularna sieć sklepów.Przypominam, że w zamian za zapisanie się do newslettera otrzymacie kupon o wartości 10 złotych na zakupy za co najmniej 200 złotych. Warto z niego korzystać.Udanych łowów!Źródło: mat. własny