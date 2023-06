Infinix Note 30 VIP to pierwszy smartfon z ładowaniem bezprzewodowym 50 W. Premiera wkrótce

To świetne wieści.

Infinix Note 30 VIP – najważniejsze cechy

Infinix Note 30 VIP. | Źródło: Infinix

Infinix Note 30 VIP ma obsługiwać ładowanie bezprzewodowe 50 W. | Źródło: Infinix

Infinix Note 30 VIP – cena i dostępność

Dzisiaj nadal stosunkowo niewiele smartfonów oferuje możliwość ładowania bezprzewodowego. Jeszcze mniej smartfonów oferuje możliwość szybkiego ładowania bezprzewodowego, z dużą mocą. Jest to przede wszystkim domena nielicznych flagowców.W związku z powyższym niemałym zaskoczeniem jest, że markazapowiedziała właśnie premierę smartfona ze średniej półki, który będzie obsługiwał ładowanie bezprzewodowe. Mowa o smartfoniebędzie jednym z pierwszych smartfonów wyposażonych w procesor, jednakże jest to układ bardzo podobny do dwóch wcześniejszych układów MediaTeka – Dimensity 1200 i Dimensity 1300. Konfigurację maja dopełniaćj i, która będzie wirtualnie rozszerzana do 21 GB. Ponadto smartfon ten będzie chłodzony cieczą.Zapowiedziany przez Infinixa telefon ma być wyposażony w ekrano przekątnej, rozdzielczościi i częstotliwości odświeżania na poziomie. Będzie on również dysponować trybem ochrony oczu certyfikowanym przez. Jasność tego wyświetlacza ma sięgać nawetNa pokładzie Infinixa Note 30 VIP znajdzie się również slot nai osobny na kartę. Poza tym urządzenie będzie zawierać głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res i tuningiem dźwięku od. Infinixa Note 30 VIP będzie pracować pod kontrolą systemuz nakładkąBateria Infinixa Note 30 VIP ma cechować się pojemnością. Podobno zasilaczem przewodowym o mocynaładujemy ją od 1% do 80% w pół godziny, a ładowarką indukcyjną o mocyw tym samym czasie do 50%.Infinix Note 30 VIP ma pojawić się w sprzedaży w Polsce, ale producent póki co nie poinformował, kiedy. Nie podał też sugerowanej ceny urządzenia. Zdziwiłabym się jednak, gdyby Infinix Note 30 VIP miał kosztować mniej niż 2000 złotych, chociaż jego cena globalna to podobno tylko 299 dolarów (w przeliczeniu 1230 złotych).W tej chwili wiadomo jedynie, że smartfon ma być oferowany w dwóch wersjach kolorystycznych – czarneji białej. W zestawie z nim znajdzie się zarówno ładowarka przewodowa o mocy 68 W oraz ładowarka indukcyjna, ale już tylko o mocy 15 W, i szkło ochronne. Mocniejszą ładowarkę bezprzewodową trzeba będzie zakupić oddzielnie.Źródło: Infinix / fot. tyt. Infinix