Chromebook to laptop tylko do przeglądania Internetu? Czas obalić ten mit

ChromeOS to nie to samo co Windows i trzeba o tym pamiętać

Acer Chromebook 315 nierzadko lepszy niż laptop z innym systemem operacyjnym

Chromebook do gier? Żaden problem

Pamiętam doskonale mój pierwszy kontakt z Chromebookiem. Był wrzesień roku 2014, a ja poleciałem do Londynu bez laptopa. Mój pobyt niespodziewanie przedłużył się, a ja musiałem kupić taniego notebooka do pracy. Wybór padł na kosztującego wtedy mniej niż 1000 złotych Chromebooka marki Acer. Działający pod kontrolą systemu ChromeOS sprzęt zaskoczył mnie w kontekście szalenie przystępnej ceny swoją responsywnością i długim czasem działania na baterii (żywotność baterii może się różnić w zależności od urządzenia, sposobu użytkowania i innych warunków). Nie trzeba mi było niczego więcej. Laptopa już nie mam, ale do dziś ciepło go wspominam.Wielu Polakom laptopy te nadal kojarzą się z urządzeniami do wyłącznie podstawowych zastosowań. Niesłusznie. Od 2014 roku Chromebooki przebyły bardzo długą drogę, ewoluowały i zmieniły się na lepsze, wręcz nie do poznania. Wydajność i możliwości niektórych modeli mogą niejednego wprawić w osłupienie. Otrzymałem do testów od firmy Acer dwa zupełnie różne Chromebooki, dzięki czemu mogłem przekonać się, co potrafią te notebooki w 2023, a przy okazji uświadomić Wam, jak świetną alternatywą są dla laptopów z innym systemem operacyjnym.Na wstępie wyjaśnijmy sobie rzecz podstawową: na Chromebookach da się instalować aplikacje ze sklepu Chrome Web Store oraz te stworzone na Androida i umieszczone w Google Play. Na Chromebooku da się grać w gry znane z pecetów poprzez technologie takie jak NVIDIA GeForce NOW, ale warto pamiętać o tym, że nie zainstaluje się na nich wszystkich aplikacji tworzonych z myślą o systemie Windows. Nie oznacza to jednak, że nie da się korzystać z narzędzi takich jak Spotify, Skype lub nawet Microsoft 365. Da się. Przed zakupem Chromebooka warto z pewnością poczytać nieco więcej informacji na ich temat naWcale nie tak dawno temu mój kuzyn poszukiwał nowego laptopa w cenie do około 1500 złotych. Budżet jak na dzisiejsze, kryzysowe czasy niezbyt duży, ale i wymagania niewysokie. Miał to być sprzęt dla jego mamy, służący przede wszystkim do surfowania po Internecie i oglądania filmów. Jeszcze niedawno wybór byłby całkiem spory. Dziś w segmencie tym królują Chromebooki. Wybrał Acer Chromebook 315, sprzedawanego w cenie 1499 złotych, czyli ten sam sprzęt, który parę dni później wylądował w moich rękach. Rodzicielka była zachwycona i nie bez powodu.Acer Chromebook 315 to sprzęt stworzony głównie z myślą o podstawowych zastosowaniach multimedialnych i nikt tego nie ukrywa. Specyfikacja? 15,6-calowy ekran IPS (!) o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, 2-rdzeniowy procesor Intel Celeron N4020, zintegrowana kart graficzna Intel UHD Graphics oraz 8 GB RAM-u na pokładzie. Niewiele? Tak, ale w przypadku systemu Windows. ChromeOS ma znacznie mniejsze wymagania sprzętowe i działa naprawdę znakomicie nawet na takiej maszynie. Spora część Polaków nie potrzebuje niczego więcej nie tylko do przeglądania Internetu, ale także do nauki.Tym, co zwraca z miejsca uwagę w Acer Chromebook 315 to błyskawiczna gotowość do działania. ChromeOS wczytuje się w mgnieniu oka (czas uruchamiania zależy od specyfikacji urządzenia), za sprawą szybkiego nośnika danych typu eMMC o pojemności 128 GB. I tak, wiem, eMMC nie dla każdego stanowi szczyt marzeń, ale droższe notebooki mają naprawdę szybkie dyski SSD i za chwilkę do tego przejdziemy. Acer Chromebook 315 to coś dla uczniów, pracowników biurowych, osób szukających niedrogiego laptopa z pięknym ekranem. Niczyjej uwadze nie umknie zapewne masa wynosząca 1,63 kg - to niewiele jak na laptopa z tak dużym wyświetlaczem.Na Acer Chromebook 315 można przeprowadzić wideorozmowę, obejrzeć film na ulubionym VOD, odtwarzając go na przyzwoitych głośnikach stereo i cieszyć się długim czasem pracy na baterii (żywotność baterii może się różnić w zależności od urządzenia, sposobu użytkowania i innych warunków) . To nie wszystko. Za sprawą aplikacji takich jak NVIDIA GeForce NOW da się na nim również zagrać w najbardziej wymagające gry AAA. Wystarczy odpowiednio szybkie łącze internetowe. Tak, Drodzy Czytelnicy, technologie chmurowe pozwoliły zamienić laptopy sprzedawane w cenie 1500 złotych w pełnoprawne maszyny gamingowe. O ile jednak Acer Chromebook 315 nie powstał z myślą o gamingu, to drugi z omawianych dziś notebooków już jak najbardziej.to przedstawiciel linii Chromebooków, które powinny zupełnie odmienić postrzeganie tych urządzeń. To namacalny dowód na to, jak szerokie spektrum tych produktów oferuje firma Acer. Wyceniany na około 4499 złotych laptop wykorzystuje 12-rdzeniowy (!) procesor Intel Core i5-1240P, zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe Graphics oraz 16 GB pamięci RAM LPDDRX. To nie wszystko. Jego gigantycznym atutem jest przepiękny, duży ekran IPS o odświeżaniu obrazu wynoszącym 120 Hz, wygodna klawiatura z trójstrefowym podświetleniem RGB i system głośników ze wsparciem dla DTS. Musicie przyznać, że brzmi to znakomicie.W przypadku Acer Chromebook 516 GE do grania nie trzeba nawet sięgać po technologie chmurowe. Zainstalować je można bezpośrednio na szybkim dysku SSD NVMe PCIe o pojemności 256 GB. Przykład? Fortnite w wydaniu na Androida. Wyświetlanie gier, filmów, czy też praca w programach graficznych do obróbki zdjęć lub do montażu wideo na 16-calowym ekranie LED o rozdzielczości 2560x1600 pikseli, na laptopie o tak wysokiej mocy obliczeniowej to czysta przyjemność.