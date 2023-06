Znamy ceny iPhone 15. Lepiej usiądź, zanim je poznasz

Ceny wysadzą Cię z butów.



Produkty firmy Apple nigdy tanie nie były, a w ostatnim czasie są nawet coraz droższe. Okej, zdarzają się naprawdę miłe niespodzianki, jak chociażby obniżka ceny, jaka dokonała się w najnowszej generacji komputera Mac Mini z czipem Apple M2, ale są to wyjątki od reguły. Smartfony z serii iPhone 14 kosztowały w dniu premiery znacząco więcej od poprzedników, a przynajmniej taka sytuacja miała miejsce poza Stanami Zjednoczonymi, w tym w Polsce. Jeśli liczyliście na to, że urządzenia z serii iPhone 15 nie przyniosą kolejnej podwyżki, to mam fatalną wiadomość.



Smartfony iPhone 15 jeszcze droższe!



Apple udało się utrzymać ceny smartfonów iPhone 14 na niezmienionym poziomie w USA, ale nie dotyczyło to większości innych rynków na świecie. Podwyżkę odczuli dotkliwie między innymi Polacy. Niestety, sytuacja ta powtórzy się w przypadku tegorocznych premierowych smartfonów, a wzrost może być tym większy, że tym razem ceny urządzeń wzrosną także na rynku amerykańskim.





Według doniesień iPhone 15 Pro Max będzie aż o 200 dolarów droższy od iPhone 14 Pro Max, a iPhone 15 Pro podrożeje o 100 dolarów. W przeliczeniu na złotówki podwyżki te mogą oznaczać wzrosty nawet o około 700-1400 złotych. To bardzo drogo, choć sytuację może ratować fakt znacznie mocniejszej niż przed rokiem złotówki w stosunku zarówno do euro, jak i dolara.



Jeżeli plotki potwierdzą się, iPhone 15 Pro może kosztować w Polsce w swojej bazowej wersji 7199 złotych, a cena iPhone 15 Pro Max może zostać wywindowana do poziomu nawet 8599 złotych! Drugi ze smartfonów może ostatecznie być sprzedawany jako iPhone 15 Ultra.



Skąd decyzja o podwyżce cen? Apple może to tłumaczyć sytuacją na świecie, wzrostem inflacji oraz kosztów produkcji. Może to być również pokłosie konieczności dostosowywania budowy smartfonów iPhone do najnowszych wytycznych Unii Europejskiej. Więcej na ten temat przeczytasz w tym miejscu.



