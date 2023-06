Microsoft zaczął sprzedawać części zamienne do swoich urządzeń

To świetna wiadomość.



Microsoft postanowił wykonać ruch iście prokonsumencki. Korporacja zaczęła bowiem sprzedawać części zamienne do urządzeń marki Surface – można je nabyć bezpośrednio w cyfrowym sklepie Microsoft Store, co z pewnością ucieszy właścicieli laptopów. Są oni teraz w stanie zakupić wyświetlacze, baterie, dyski SSD oraz wiele innych elementów. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Posiadacze laptopów Surface mają teraz łatwiejsze życie



Dbanie o ekologię odbywa się na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest uświadomienie korporacjom, że niekiedy należy zmienić priorytety i zrezygnować z antykonsumenckich praktyk. Mowa tu między innymi o celowym ograniczaniu żywotności urządzeń czy nieudostępnianiu instrukcji naprawy bądź części zamiennych. Taka polityka skutecznie zmusza klientów do częstszego wymieniania sprzętów i daje koncernom szansę na dodatkowy zarobek.



Coraz częściej podejmowane są jednak kroki mające na celu walkę z tymi ohydnymi procederami. Okazuje się, że Microsoft rozpoczął program pilotażowy polegający na udostępnieniu części zamiennych do komputerów Surface na wybranych rynkach. Na początku dostęp do komponentów otrzymają mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Francji – firma na bieżąco będzie informować o planach rozszerzenia dostępności elementów na terenie innych państw.



Jeśli więc gwarancja nie będzie już obowiązywać danego laptopa, to użytkownik może udać się na stronę producenta i zamówić wyświetlacz, dysk SSD, baterię, port USB-C, port Surface Connect, głośniki, Wi-Fi lub moduł termiczny. Jest jednak haczyk, bowiem z takich dobrodziejstw skorzystają (przynajmniej obecnie) posiadacze najnowszych modeli. Wraz z konkretnym komponentem dostarczane będą również odpowiednie przedmioty dodatkowe (śruby, osłony itd.).



Źródło: Microsoft



Warto przy okazji przypomnieć, że to nie pierwsza taka zagrywka Microsoftu – dwa lata temu została nawiązana współpraca z iFixit (podobny ruch wykonał niedawno Logitech), w ramach której punkty napraw otrzymały oficjalne narzędzia do naprawy. Dzięki temu proces wymiany poszczególnych komponentów stał się znacznie prostszy i tańszy. Jeśli zaś chodzi o dzisiejszy stan rzeczy, to warto również wspomnieć o cenach.



Kupno konkretnych elementów nie należy do najtańszych. Zamienny ekran do Surface Studio 2 Plus kosztuje 1749,99 dolarów, natomiast podstawka do modelu Pro 9 to wydatek rzędu 56,99 dolarów. Mówimy więc o potężnym zróżnicowaniu, warto więc przejrzeć oficjalną witrynę samemu.



Nie da się jednak ukryć, że osoby myślące nad zakupem laptopa Surface mają teraz kolejny dobry powód, by to zrobić. Zachowania prokonsumenckie zawsze są postrzegane jako przejaw etyczności oraz działania nie tylko z finansowych pobudek.



Oby szlakiem Microsoftu podążyły również inne firmy.



Źródło: Microsoft, The Verge / Zdjęcie otwierające: Microsoft