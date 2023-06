Pokazano pierwszy na świecie dysk SSD o prędkości 14 GB/s

Tak szybko jeszcze nie było.



Szybki dysk SSD... czyli jaki? Dla zdecydowanej większości użytkowników komputerów nowoczesny dysk SSD M.2 PCIe o parametrach zapisu i odczytu danych przekraczających 2000 MB/s to wszystko, co potrzebne do szczęścia. Najszybsze nośniki PCIe 4.0 osiągają prędkości zapisu i odczytu danych oscylujące w granicach 6000-7000 MB/s. Zawstydza je zupełnie najnowszy MSI Spatium M570 Pro, który niedawno pobił imponujący rekord.





MSI Spatium M570 Pro to pierwszy tak szybki dysk SSD



MSI zaprezentowało swoją nową dumę w postaci superszybkiego nośnika danych dla najbardziej wymagających. MSI Spatium M570 Pro korzysta z kontrolera PHISON PS5026-E26 z obsługą interfejsu PCIe Gen 5, obsługiwanego obecnie przez wciąż stosunkowo małą liczbę płyt głównych dostępnych na rynku. Do rzeczy jednak, wydajność!



MSI Spatium M570 Pro osiąga prędkość odczytu sekwencyjnego na poziomie aż 14 GB/s, podnosząc tym samym poprzeczkę na naprawdę wysoki poziom. Zapis sięga 12 GB/s i wciąż jest wynikiem robiącym wrażenie.





MSI Spatium M570 Pro - wydajność. | Źródło: MSI



„Dysk SSD SPATIUM M570 Pro ogłoszony przez MSI został wyposażony w kontroler SSD E26 od Phison. Ponieważ wydajność PCIe 5.0 jest znacznie wyższa niż poprzedniej generacji PCIe 4.0, obie firmy przeprowadziły wiele testów i dyskusji na temat zużycia energii i rozpraszania ciepła, co jest cennym doświadczeniem w tej współpracy. W przyszłości Phison będzie nadal wspierać MSI poprzez technologie kontrolerów” - powiedział K.S.Pua, CEO Phison Electronics.





MSI Spatium M570 Pro. | Źródło: MSI



Jak widać na powyższej fotografii, nośnik danych potrzebuje własnego, aktywnego układu chłodzenia z dość dużym radiatorem. Cóż, tak duża wydajność ma swoją cenę. Temperatury działania niektórych dysków SSD M.2 PCIe 4.0 były wysokie - wygląda na to, że w przypadku sprzętu pod PCIe 5.0 mogą być jeszcze wyższe.



Źródło: inf. prasowa MSI