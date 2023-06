OPPO Enco Air3 Pro - nowe słuchawki z ANC debiutują w Polsce

OPPO Enco Air3 Pro z membraną z włókna bambusowego

"Wysokiej jakości włókno bambusowe pozyskiwane jest w procesie skrupulatnej obróbki i prasowane w płatki o równej grubości i odporności na perforację. Następnie formuje się je w membranę, która dopasowuje się do słuchawek. Tym samym, stosując technologię Bamboo Fiber Diaphragm, OPPO wyposażyło debiutujące słuchawki w pierwszą na świecie membranę z włókna bambusowego, którą, w porównaniu do zwykłej membrany pokrytej tytanem, wyróżniają aż trzy główne innowacje. Po pierwsze, jest o 60% lżejsza, co pozwala jej szybciej reagować na zmiany dźwięku. Po drugie, jest o 56% sztywniejsza, dzięki czemu jest mniej podatna na odkształcenia, co skutkuje mniejszymi zakłóceniami. Wreszcie, wewnętrzne wygłuszenie jest o 63% bardziej elastyczne, co dodatkowo redukuje hałas."

OPPO na polskim rynku to nie tylko smartfony, ale również dobrze oceniane akcesoria mobilne. Ubiegłoroczne słuchawki Enco Air 2 zostały bardzo wysoko ocenione w naszej recenzji z uwagi na rozsądną cenę idącą w parze z wysokiej jakości dźwiękiem. Teraz na rynek trafia odświeżony model - OPPO Enco Air3 Pro.Jak podaje producent, Enco Air3 Pro to pierwsze na świecie słuchawki wykonane w technologii Bamboo Fiber Diaphragm oferującej membranę z włókna bambusowego. Urządzenie wyceniono w Polsce na 399 zł.Według OPPO, Enco Air3 Pro to pierwsze na świecie słuchawki douszne z membraną z włókna bambusowego wyposażone w funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC) na poziomie- czytamy w oficjalnym komunikacje.