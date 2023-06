Nothing Phone (2) oficjalnie z datą premiery

Wiemy już, kiedy Nothing pokaże swój następny smartfon.

Nothing Phone (2) – data premiery

Come to the bright side.



Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST.



Smartfon wydajniejszy, ale o podobnym designie

doczeka się swojego następcy już niebawem.właśnie oficjalnie zapowiedział datę premiery. Odbędzie się ona niemalże dokładnie rok po premierze Nothing Phone (1). Już śpieszę ze szczegółami na jej temat..No więc, drugi smartfon londyńskiej marki zostanie zaprezentowany światu 11 lipca bieżącego roku. Dla przypomnienia, premiera Nothing Phone (1) miała miejsce 12 lipca 2022 roku. Prezentacja Nothing Phone (2) będzie transmitowana na żywo, od godziny 17:00 czasu polskiego.Jeżeli nie chcesz przegapić zapowiedzianego przez Nothing wydarzenia, koniecznie przejdź na stronę zapowiedzi , wpisz w odpowiedniej rubryce swój adres e-mail, a następnie kliknij w napis „Remind me”. Dzięki temu Nothing będzie w stanie przypomnieć Ci o prezentacji.Czego możemy się po Nothing Phone (2) spodziewać? Producent potwierdził już, że smartfon ten będzie wyposażony w procesor. We wnętrzu ma zawierać też baterię o pojemności, a z przodu. Dla porównania, Nothing Phone (1) ma procesor Snapdragon 778G+ 5G, baterię 4500 mAh i 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED., założyciel Nothing, potwierdził ponadto, że użytkownicy Nothing Phone (2) będą mogli liczyć na 3 lata aktualizacji systemui 4 lata poprawek bezpieczeństwa. Jeśli zaś chodzi o design, to nowy smartfon ma mocno przypominać swojego poprzednika, ale posiadać mocniej zaokrąglone krawędzie.Więcej szczegółów na temat Nothing Phone (2) poznamy rzecz jasna 11 lipca. Już nie możemy doczekać się jego premiery.Źródło: Nothing / fot. tyt. Nothing