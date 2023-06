Polska przedsprzedaż konsoli ROG Ally rozczarowaniem. Gratisowe słuchawki nie dla każdego

Konsola ASUS ROG z systemem



"Rusza przedsprzedaż ROG Ally, a wraz z nią wyjątkowa okazja! Sprzęt do kupienia ze słuchawkami ROG Cetra True Wireless" - brzmiał tytuł informacji prasowej z 29 maja 2023 roku.



Z pewnością taki miły dodatek zachęcił wielu fanów gamingu do zakupu ROG Ally właśnie w ofercie przedsprzedażowej. Słuchawki o wartości ponad 400 zł to łakomy kąsek, a przecież sama konsolka do tanich nie należy (3799 zł).







Dziś na naszą redakcyjną skrzynkę trafił mail od Bartosza, który skusił się na zakup przenośnej konsoli ROG. Oto fragment korespondencji:



"Asus zrobił promocję na konsolę ASUS ROG ALLY, w której dodają słuchawki do jej zakupu. Trzeba tylko pokazać fakturę za zakup. Niestety przy zakupie przez internet (a tylko tak jest obecnie dostępna konsola) od każde z ich sklepów partnerskich otrzymamy fakturę po wysyłce towaru która będzie najszybciej 29 czerwca. A promocja trwa do 26 czerwca... sprytne prawda?"



Sprawdźmy zatem, czy polski oddział Asus faktycznie zorganizował promocję, z której nie da się skorzystać?



Nie promocja, a konkurs

Przeglądając oficjalne komunikaty, a także stronę samej promocji widzę jedno - producent niezbyt jasno przedstawił fakty.



"Tylko teraz, kupując ROG Ally w przedsprzedaży możesz zgarnąć słuchawki ROG Cetra True Wireless. Z okazji startu przedsprzedaży w Polsce, ASUS przygotował również specjalną promocję, w której do zgarnięcia są ROG Cetra True Wireless - bezprzewodowe słuchawki gamingowe z połączeniem o niskim poziomie opóźnień, technologią ANC, akumulatorem wystarczającym na maks. 27 godzin użytkowania i etui do bezprzewodowego ładowania, wodoodpornością w stopniu IPX4 oraz obsługą korektora/wirtualnego dźwięku 7.1-kanałowego za pośrednictwem Armoury Crate." - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.



Tymczasem okazuje się, że słuchawki otrzymają jedynie wybrani klienci.



„Zamów ROG ALLY i zgarnij słuchawki ROG CETRA TRUE WIRELESS”. W dokumencie można znaleźć zapis "6. Liczba Produktów w promocyjnych jest ograniczona i wynosi 75 sztuk. 7. O otrzymaniu Produktu promocyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, do momentu wyczerpania Produktów w promocyjnych.". Osobny regulamin przygotowano dla klientów sklepu RTV Euro AGD, gdzie pula słuchawek wyniosła 25 sztuk. Zatem łącznie na klientów z Polski czekało 100 sztuk słuchawek ROG Cetra True Wireless, a o przyznaniu nagrody decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń.



