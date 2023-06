Acer Chromebook - wszystko co musisz o nim wiedzieć

Chromebooki to urządzenia, po które z chęcią sięga coraz więcej użytkowników. Wynika to z tego, że na przestrzeni lat możliwości tego sprzętu mocno rozwinięto oraz z tego, że Chromebooki są stosunkowo niedrogie w porównaniu do komputerów z innymi systemami operacyjnymi. Można też docenić ich różnorodność – w sklepach znajdziemy Chromebooki przeróżnych producentów, na przykład Chromebooki marki Acer. Czym on się charakteryzuje? Śpieszymy z wyjaśnieniami.Chromebooki od Acer, tak jak wszystkie inne Chromebooki, pracują pod kontrolą systemu ChromeOS. Jest to system opracowany przez Google, bazujący na Gentoo, czyli dystrybucji Linuxa. Zawiera wiele podobieństw do systemu Android i przeglądarki Google Chrome.System ChromeOS to system operacyjny bardzo prosty, z czym wiąże się wiele zalet. Po pierwsze, jego obsługa jest niebywale łatwa. Szybko odnajdzie się w nim każdy użytkownik. Po drugie, ChromeOS pracuje płynnie nawet na urządzeniach o, jak mogłoby się wydawać, niewielkiej mocy obliczeniowej. Dodatkowo w związku z prostotą systemu Chromebooki Acer cechuje długi czas pracy na baterii.To co wyróżnia ChromeOS to również to, że opracowano go z myślą o obsłudze aplikacji internetowych typu PWA (ang. Progressive Web Apps) oraz większości aplikacji dedykowanych urządzeniom z systemem Android, dostępnych w sklepie Google Play.Wspomniałam, że system ChromeOS jest bardzo prosty w obsłudze. Co za tym stoi? Po pierwsze, konfiguracja Chromebooka wymaga od użytkownika tylko zalogowania się na konto Google. Z kolei instalacja jakichkolwiek aplikacji ze sklepu na tych urządzeniach wymaga jedynie kliknięcia w przycisk „Zainstaluj” w sklepie Google Play – nie trzeba przechodzić na nich przez skomplikowane procesy instalacji.Łatwość obsługi ChromeOS wynika również z tego, że jego interfejs jest nowoczesny i przejrzysty. Zawiera on duże ikony aplikacji i launcher, któremu towarzyszy wyszukiwarka systemowa, a jego najważniejsze ustawienia zebrano w menu otwieranym za pośrednictwem ikony w prawym dolnym rogu. Aplikacja, w której znajdziemy wszystkie systemowe ustawienia, posiada mnóstwo opcji, ale nie zgubisz się w niej, ponieważ i w niej umieszczono wyszukiwarkę.Baza aplikacji dostępnych w sklepie Google Play oraz Chrome Web Store jest naprawdę duża. Znajdziemy w niej m.in. narzędzia do obróbki zdjęć i grafiki, edytory tekstu, aplikacje z muzyką, komunikatory i wiele więcej.Ponadto system ChromeOS zintegrowany jest z wszystkimi niezbędnymi dla wielu użytkowników usługami Google. Znajdziemy w nim zarówno Mapy Google, przeglądarkę Google Chrome, Gmail, Dysk Google, YouTube, Google Meet, Zdjęcia Google, jak i Dokumenty Google oraz inne aplikacje Google Workspace.Chciałbyś korzystać na Chromebooku z pakietu Microsoft Office? Żaden problem. Aplikacje takie jak Word, Excel i Power Point są dostępne online. Możesz zainstalować na komputerze z ChromeOS ich aplikacje webowe dla szybszego i łatwiejszego dostępu (dodatkowa funkcjonalność dostępna w subskrypcji Microsoft 365. Microsoft, Excel i PowerPoint są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation)Aha, mitem jest to, że na Chromebookach można korzystać tylko z przeglądarki Chrome. Na ChromeOS pobierzesz dowolną przeglądarkę internetową dostępną w sklepie Google Play.Acer posiada w swojej ofercie naprawdę szeroką gamę Chromebooków. Do dyspozycji są urządzenia o różnych rozmiarach i typach ekranów, o różnej wydajności i z różnych przedziałów cenowych. Acer przygotował urządzenia opracowane głównie z myślą o zastosowaniach multimedialnych, biznesowych i edukacyjnych, takie jak Acer Chromebook 315 , ale nie tylko. Acer Chromebook 516 GE to przykład Chromebooka stworzonego z myślą o graczach. Niektóre Chromebooki Acer to też urządzenia 2w1 lub tablety.Chromebooki to świetne narzędzia dla uczniów i pracowników biurowych. Można brać na nich udział w wideokonferencjach, tworzyć prezentacje multimedialne, obrabiać zdjęcia, oglądać filmy. Ba, nic nie stoi na przeszkodzie, by grać na nich w gry – nie tylko te ze sklepu Google Play, stworzone z myślą o urządzeniach mobilnych.

foto. acer.com

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Urządzenia idealne do współpracy z innymi

Klawiatura Chromeboka, a inne laptopy

Acer Chromebook - urządzenie dla Ciebie?

Rozwiązania takie jak NVIDIA GeForce NOW pozwalają na urządzeniach Acer Chromebook grać w popularne pecetowe gry takie jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, No Man’s Sky, Assassin’s Creed: Valhalla i wiele innych. Aby umilić naszą rozrywkę, Acer Chromebook 516 GE obsługuje Wi-Fi 6E i posiada ekran o częstotliwości odświeżania do 120 Hz, umożliwiając płynną rozgrywkę w chmurze.Dzięki pracy pod kontrolą systemu ChromeOS, urządzenia Acer Chromebook zapewniają użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa. Ma to między innymi związek z faktem, że ChromeOS wykorzystuje tak zwany tryb piaskownicy (Sandboxing), odizolowujący do siebie aplikacje. Nawet jeśli jedna z nich zostanie zainfekowana, pozostałe będą bezpieczne.Chromebooki dodatkowo dbają o bezpieczeństwo użytkownika, wymagając przy każdym uruchomieniu zalogowania się na swoje konto Google lub podania kodu PIN, a specjalny tryb gościa pozwala udostępnić sprzęt znajomym bez podawania im danych logowania. Poza tym każdy Chromebook zawiera wbudowany układ zabezpieczający szyfrujący poufne dane (wszystkie Chromebooki wprowadzone na rynek od stycznia 2019 r. są dostarczane z układem zabezpieczającym Titan, z wyjątkiem Lenovo 100e, Chromebook drugiej generacji MediaTek i Lenovo 300e, Chromebook MediaTek drugiej generacji, który jest dostarczany z innym układem zabezpieczającym).Na wysokie bezpieczeństwo Chromebooków wpływa też fakt, że przechowuje on wiele danych użytkownika w Chmurze, utrudniając cyberprzestępcom dostęp do nich. Użytkownik może zaś te dane odzyskać, nawet jeśli jego Chromebook zostanie skradziony lub uszkodzony.Praca w chmurze i offline Większość pracy realizowanej za pośrednictwem Chromebooka odbywa się z udziałem Internetu i w aplikacjach ekosystemu Google. To nie oznacza jednak, że z tego sprzętu nie można korzystać w przypadku braku dostępu do sieci. Aplikacji ekosystemu Google można używać też w trybie offline, by na przykład czytać i pisać wiadomości e-mail, tworzyć notatki i dokumenty czy arkusze kalkulacyjne czy przeglądać i edytować zapisane zdjęcia. Wszystkie nowo utworzone pliki zostaną zsynchronizowane z chmurą, gdy tylko odzyskasz dostęp do Internetu (obowiązują ograniczenia pobierania, pobieraj pliki dokumentów, prezentacji oraz e-maile, aby wyświetlić je później w trybie offline).Wspomniane już kilkukrotnie aplikacje wchodzące w skład pakietu biurowego Google Workspace, takie jak Dokumenty Google, Arkusze Google czy Prezentacje Google, z których można korzystać na Chromebookach, sprawiają, że współpraca z innymi staje się znacznie przyjemniejsza. Usługi te pozwalają bowiem tworzyć dokumenty i modyfikować je wspólnie z innymi użytkownikami, z dowolnego urządzenia. Wystarczy udostępnić dodatkowym osobom link do dokumentu lub wysłać im zaproszenie do edycji na ich adres e-mail. Każda osoba, która ma dostęp do dokumentu, może dokonywać jego edycji, dodawać komentarze, sugestie, a także przydzielać działania innym. Ponadto dzięki temu, że aplikacje pakietu biurowego Google Workspace są połączone z innymi aplikacjami Google, można między innymi odpowiadać na komentarze bezpośrednio z Gmaila, dodawać do Dokumentów pliki z Dysku Google czy osadzać w Dokumentach wykresy z Arkuszy Google.Co istotne, w Dokumentach Google można edytować pliki w formacie Microsoft Word bez konieczności ich konwertowania. Usługa pozwala też importować pliki PDF, dzięki czemu natychmiast można je modyfikować.W Chromebookach warto zwrócić uwagę na klawiaturę, ponieważ nieco różni się ona nieco od klawiatur w innych laptopach. Zawiera ona na przykład przycisk Wszystko, który przekierowuje użytkownika do systemowej wyszukiwarki (pozwalającej na przeszukanie zarówno samego systemu, jak i Internetu). Jej częścią są też unikalne klawisze pełniące specjalne funkcje – pozwalające chociażby na przejście do poprzedniej strony, odświeżenie bieżącej strony, pokazanie wszystkich otwartych okien, wykonanie zrzutu ekranu czy wyłączenie dźwięku.Podsumowując, urządzenia Acer Chromebook to urządzenia o wszechstronnych zastosowaniach, na których możemy pracować w chmurze i bez dostępu do niej, oglądać multimedia, a nawet grać. Są to laptopy z prostym w obsłudze i bezpiecznym systemem operacyjnym ChromeOS, na którym skorzystamy z aplikacji internetowych i aplikacji dostępnych w sklepie Google Play. Oczywiście tylko Ty jesteś w stanie zdeterminować, czy są to urządzenia spełniające Twoje potrzeby, ale podczas poszukiwań laptopa dla siebie z pewnością powinieneś wziąć je pod uwagę.