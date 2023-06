Premiera inteligentnego zegarka KIESLECT Ks Pro. Oferta promocyjna z wyjątkowymi rabatami

KIESKSPRO

Zegarek napakowany technologiami

Idealny towarzysz aktywnego stylu życia

Stabilne i wyraźne połączenia BT 5.2

Promocja z okazji premiery

KIESKSPRO

Popularna marka technologiczna KIESLECT z dumą ogłasza premierę swojego nowego produktu - inteligentnego zegarkaTo nowoczesne urządzenie, zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach młodych profesjonalistów, łączy w sobie doskonałą funkcjonalność, zaawansowaną technologię i elegancki wygląd, aby zapewnić niezrównane wrażenia użytkownika.Aby uczcić 8. rocznicę marki,został wydany 12 czerwca z ekscytującą ofertą promocyjną. Użyj ekskluzywnego kodu:(10 USD), aby oniżyć cenę do 95 USD (niespełna 400 zł) przez ograniczony czas. Okres promocji trwa od 12 czerwca do 18 czerwca.KIESLECT Ks Pro ustanawia nowy standard dla inteligentnych zegarków z dużym 2,01-calowym ekranem AMOLED. Żywy kolorowy ekran o rozdzielczości 410x520 pikseli pozwala użytkownikom łatwo przeglądać dane i metryki. Niezależnie od tego, czy przeglądasz raporty zdrowotne, monitorujesz tętno, czy podziwiasz elegancki design, Ks Pro przynosi immersyjne wrażenia wizualne.KIESLECT Ks Pro jest wyposażony w autorski system KIES OS 2.0, który zapewnia szybszy i płynniejszy interfejs użytkownika. System operacyjny bezproblemowo integruje się z aplikacją, umożliwiając użytkownikom łatwe wprowadzanie danych osobowych i dostęp do ważnych informacji zdrowotnych, takich jak tętno, oddech, poziom stresu i analiza snu.KIESLECT Ks Pro jest wyposażony w funkcję dokładnego monitorowania tętna, koncentrując się na zdrowiu układu krążenia. Użytkownik może ustawić spersonalizowany próg tętna, a Ks Pro wyświetli alert, gdy wykryje nienormalną sytuację. Dzięki temu można być na bieżąco i podejmować proaktywne kroki, aby zmniejszyć ryzyko potencjalnych powikłań zdrowotnych.Omawiany zegarek to idealny towarzysz dla miłośników sportu i osób aktywnych. Posiada wbudowane 100 trybów sportowych, w tym bieganie, jazda na rowerze, pływanie i joga itp., które pomagają śledzić i rejestrować dane dotyczące różnych aktywności sportowych. Niezależnie od tego, czy ćwiczysz na siłowni, czy zwiedzasz na świeżym powietrzu, Ks Pro może dokładnie rejestrować czas ćwiczeń, spalone kalorie i zmiany tętna, aby pomóc Ci ocenić i poprawić efekty treningu.Komunikacja to podstawa, nawet gdy jesteś w podróży. KIESLECT Ks Pro umożliwia czyste i nieprzerwane rozmowy dzięki stabilnemu połączeniu BT 5.2. Niezależnie od tego, czy biegasz, prowadzisz samochód, czy jesteś zajęty w kuchni, możesz łatwo odbierać, odrzucać i wykonywać połączenia bez wysiłku.Ks Pro wykorzystuje dobrze wykonaną obudowę ze stali nierdzewnej z odpornym na zużycie szafirowym szkłem wykazującym elegancki wygląd. Ponadto Ks Pro oferuje również dwa rodzaje wymiennych pasków do zegarków, co pozwala mieszać i dopasowywać w zależności od różnych okazji i osobistych preferencji.Dzięki połączeniu Bluetooth z telefonem możesz łatwo odbierać połączenia przychodzące, wiadomości tekstowe i powiadomienia z mediów społecznościowych, nie tracąc żadnych ważnych informacji. Ks Pro obsługuje również spersonalizowane ustawienia interfejsu, umożliwiając dostosowanie wyświetlania motywów, tła i widżetów zgodnie z własnymi preferencjami, pokazując swój niepowtarzalny styl osobowości.Zegarek wyposażono w szereg praktycznych funkcji, które pomagają użytkownikom zmaksymalizować produktywność i przyjemność. Funkcje te obejmują podział ekranu do wydajnej pracy wielozadaniowej, funkcję „Znajdź mój” do lokalizowania zagubionych urządzeń, wbudowane gry zapewniające rozrywkę w ruchu, wspomagane głosowo odpowiadanie na wiadomości w celu zaoszczędzenia czasu oraz inteligentne powiadomienia, które można dostosować do własnych potrzeb. dostarczać tylko najważniejsze aktualizacje.Z okazji 8-lecia marki, KIESLECT Ks Pro trafił do sprzedaży 12 czerwca z ekskluzywnym kodem:(10 USD), a. Wyprzedaż potrwa od 12 do 18 czerwca.Założona w 2015 roku firma KIESLECT to innowacyjna marka, która na nowo definiuje branżę inteligentnych zegarków. KIESLECT koncentruje się na kreatywności, autentyczności i zaawansowanej technologii bezprzewodowej, aby zapewnić wysokiej jakości i stylowe inteligentne zegarki.Aby uzyskać więcej informacji na temat inteligentnego zegarka KIESLECT Ks Pro i innych produktów KIESLECT, odwiedź