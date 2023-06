Debiutuje nowa generacja laptopów z serii MateBook. Co nowego od Huawei?

Na polskim rynku zadebiutowały właśnie odświeżone notebooki z serii MateBook. Do sklepów trafiają lekki i wygodnyoraz flagowy laptop. Jak twierdzi producent, urządzenia powstały z myślą o potrzebach i oczekiwaniach osób, które pracują na laptopach.36% Polaków używa laptopa jako narzędzia swojej pracy - wynika z badania Huawei CBG Polska. Zaledwie 49% osób z tej grupy twierdzi, że sprzęt do zadań zawodowych spełnia ich oczekiwania. Pozostali pracownicy wskazują takie niedociągnięcia jak: zbyt krótko trzymająca bateria (20% wskazań), za wolny procesor i zbyt mało RAM (18%), za słaba łączność Wi-Fi (9%), brak ekranu dotykowego i zbyt duża waga (po 7%). W dodatku zdaniem aż 63% Polaków pracujących na laptopach, ich sprzęt służbowy się zawiesza.MateBook 16s 2023 to propozycja dla osób szukających wydajnego laptopa z dużym ekranem. Jako pierwszy w historii serii MateBook w Polsce, wyposażony jest w procesor Intel Core i9 z serii H, w najnowszej 13. generacji.

Najważniejsze funkcje HUAWEI MateBook 16s 2023

HUAWEI MateBook X Pro 2023

Najważniejsze funkcje HUAWEI MateBook X Pro 2023

Względem swojego poprzednika HUAWEI MateBook 16s 2023 wyróżnia się zastosowaniem najnowszego procesora (13. generacja vs 12. generacja) w mocniejszej wersji (i9 vs i7), z mocniejszą i lepiej zoptymalizowaną ładowarką (SuperCharge Turbo 135 W vs 90 W), a także wydłużonym czasem pracy na jednym ładowaniu. Kolejne zmiany to ulepszone anteny Metaline, tryb e-book oraz rozszerzenie nowoczesnych funkcji audio na słuchawki bezprzewodowe.Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MateBook 16s 2023 w wersji z procesorem Intel Core i9-13900H 13. generacji oraz pamięcią 16 GB / 1 TB wynosi. Na łamach naszego portalu znajdziecie test modelu z 2022 roku: Recenzja Huawei MateBook 16s Chiński producent kontynuuje również rozwój swoich topowych notebooków. Odświeżony model MateBook X Pro 2023 oferuje 14,2-calowy wyświetlacz Real Colour FullView Display o rozdzielczości 3,1K. Na pokładzie znajdziemy dysk 1 TB NVMe PCIe SSD, pamięć 16 GB LPDDR5, łączność Bluetooth 5.2, porty Thunderbolt 4 x 2; USB-C x 2; jack 3.5 mm 2-w-1 x 1, a także system Windows 11 Pro. Całość zamknięto w smukłej, metalowej obudowie, której masa wynosi 1,26 kg.MateBook X Pro 2023, podobnie jak jego większy kuzyn, zyskał względem zeszłorocznego modelu również nowszy procesor (13. generacja vs 12. generacja), lepiej zoptymalizowane ładowanie i dłuższy czas pracy, a ponadto ulepszone anteny Metaline i funkcje audio, szybsze taktowanie pamięci RAM (5600 MHz vs 5200 MHz) oraz możliwość wyboru jednej z ośmiu profesjonalnych kalibracji ekranu.HUAWEI MateBook X Pro 2023Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MateBook X Pro 2023 w wersji z procesorem Intel Core i7-1360P 13. generacji oraz pamięcią 16 GB / 1 TB wynosiOba modele debiutują w Polsce 12 czerwca 2023 r. W okresie sprzedaży premierowej, od 12 czerwca do 2 lipca 2023 r., pierwsi kupujący będą mogli wraz z wybranym laptopem otrzymać słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2 o wartości 799 zł. Urządzenia będzie można nabyć w sklepie huawei.pl oraz u operatora sieci Plus, a w przyszłości również u wybranych partnerów biznesowych Huawei.Klienci sklepu huawei.pl w ramach oferty premierowej w okresie od 12 czerwca do 9 lipca 2023 r. będą mogli przy zakupie laptopa otrzymać poza słuchawkami HUAWEI FreeBuds Pro 2 również plecak HUAWEI CD66, a także bezpłatnie rozszerzyć gwarancję o kolejny, trzeci rok. W sklepie czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia dodatkowych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. W sklepie producenta można także skorzystać z 20 rat RRSO 0%.Źródło: mat. prasowe