Rekordowa obniżka ceny szczoteczki sonicznej Nandme NX6000. Trwa letnia wyprzedaż na AliExpress

Wszechstronna i niedroga szczoteczka soniczna

Nandme NX6000 to szczoteczka soniczna, o której pisaliśmy już wielokrotnie. Produkt zbiera świetnie opinie wśród kupujących na, średnia ocena to 4.9 na 5 gwiazdek. Urządzenie cenione jest za wysoką jakość wykonania, wodoszczelność, trzy tryby pracy i solidną baterię, która zapewnia bardzo długie działanie na jednym ładowaniu. Właśnie ruszyła promocja, a Nandme NX6000 można kupić w rekordowo niskiej cenie.Corocznana AliExpress to największa tego typu kampania w pierwszej połowie roku – wiele przedmiotów sprzedawanych jest w znacznie obniżonych cenach. Jeśli planujesz zakup elektrycznej szczoteczki do zębów, teraz jest najlepszy czas, aby tego dokonać. Nandme NX 6000 kosztuje teraz ok. 60,72 zł , podczas gdy standardowa cena wnosi 108,41 zł (44% zniżki).Jak każda szczoteczka soniczna, Nandme NX6000 generuje intensywne wibracje o wysokiej częstotliwości i to z ich pomocą usuwa zanieczyszczenia i płytkę nazębną. Jak podaje producent, dziękiwytwarza jednak aż 31 000 drgań na minutę, dogłębnie czyszcząc zęby.Co istotne, Nandme oferuje. W każdym z nich możemy myć zęby na jednym z trzech dostępnych poziomów intensywności. Zatem, urządzenie jest w stanie spełnić szeroki zakres potrzeb naszej jamy istniej.Aha, warto wspomnieć też o tym, że Nandme NX6000 cechuje się wodoodpornością, dzięki której możemy ją bezpiecznie myć w wodzie.Niewątpliwą zaletą Nandme NX6000 jest jej długi czas pracy na baterii. Jak informuje producent, wysoka pojemność baterii pozwala po naładowaniu jej do pełna na mycie zębów tą szczoteczką nawet przez 80 dni. Sprawia to, że ładowaniem Nandme naprawdę nie musimy zaprzątać sobie głowy, zwłaszcza jeśli podróżujemy.Ładowanie szczoteczki NX6000 odbywa się za pośrednictwem dołączonego do zestawu przewodu ze złączem USB-C. Czas ładowania do pełna wynosi od 4 do 6 godzin.W sklepie AliExpress szczoteczkę soniczną Nandme NX6000 w zestawie z aż 12 główkami (zestaw wystarczający na 3 lata użytkowania) można obecnie kupić w promocyjnej cenie wynoszącej około 60,72 zł