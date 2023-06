Najnowszy czip Apple M2 Ultra wolniejszy niż ubiegłoroczne procesory Intel i AMD

Rzeczywistość vs zapewnienia.

Apple M2 Ultra wolniejszy od zeszłorocznych procesorów

Z jakiegoś powodu w internetowych dyskusjach bardzo często pojawiają się zapewnienia o tym, jakoby układy Apple Silicon nawiązywały równorzędną walkę w kwestii wydajności z flagowymi propozycjami marek Intel i AMD. Rzeczywistość jest jednak zgoła odmienna, co pokazują najnowsze test przeprowadzone przez redakcję wccftech. Na warsztat wzięto najwydajniejszy z nowych układów Apple, czyli Apple M2 Ultra , porównując go m.in. z procesoramioraz. Zestawiono też moc obliczeniową jego GPU z NVIDIA GeForce RTX 4080.Apple M2 Ultra produkowany jest w litografii 5-nanometrowej drugiej generacji i wykorzystuje architekturę Apple UltraFusion. Poprzez połączenie dwóch czipów M2 Max uzyskano ich podwojoną wydajność. M2 Ultra to 134 miliardy tranzystorów, czyli 20 miliardów więcej niż w przypadku M1 Ultra. Na 24-rdzeniowe CPU czipa M2 Ultra składa się 16 rdzeni nowej generacji odpowiedzialnych za wydajność i 8 rdzeni energooszczędnych. GPU występuje w konfiguracjach z 60 lub 76 rdzeniami nowej generacji. SoC może obsługiwać do 192 GB zunifikowanej pamięci RAM, czyli dwukrotnie więcej niż M1 Ultra. Wydajność Apple M2 Ultra szacowana jest na 20 procent wyższą niż M1 Ultra w przypadku CPU, 30 procent w przypadku GPU oraz nawet 40 procent jeśli chodzi o system Neural Engine. A jak wypada na tle konkurencji?Procesorowi udało się osiągnąć w Geekbench 6 wynik 2809 punktów w teście jednordzeniowym i 21531 punktów w testach wielordzeniowych. Dla porównania, Intel Core i9-13900KS zdobył 3083 punkty, a AMD Ryzen 9 7950X - 2875 punktów. W wielowątkowych testach porównawczych te same układy uzyskały odpowiednio 21665 i 19342 punkty. Jak widać, Apple M2 Ultra SoC nie jest szybszy w stacjach roboczych niż mainstreamowe procesory oferowane przez Intel i AMD. Pamiętajcie jednak o różnicach w poborze mocy wszystkich tych konstrukcji.