Xiaomi 13 Ultra zdeklasowany przez konkurencję w teście fotograficznym DxOMark

Spore zaskoczenie na minus.

Smartfony Xiaomi z serii Ultra od dawna przyzwyczaiły konsumentów do tego, że oferują ponadprzeciętne możliwości fotograficzne. Niektórzy zaryzykowaliby nawet stwierdzenie, że zawsze zaliczały się do ścisłej czołówki foto-smartfonów. Xiaomi 13 Ultra zaprezentowany w połowie kwietnia tego roku miał być kolejnym takim urządzeniem. Miał, bowiem testy przeprowadzone przez- i tak, wiem, że niektórzy nie traktują ich poważnie - pokazały, że nowy flagowiec Xiaomi jest niezły, ale nic ponadto.Który smartfon ma najlepszy aparat na świecie? Na pewno nie Xiaomi 13 Ultra. Według DxOMark takim urządzeniem jest nadal Huawei P60 Pro (156 punktów). Nowość Xiaomi nie trafił nawet na podium, na którym znajdują się jeszcze Oppo Find X6 Pro (153 pkt) oraz Honor Magic5 Pro (152 pkt). Smartfon Xiaomi uplasował się na odległym, czternastym (!) miejscu - m.in. za Xiaomi Mi 11 Ultra, Huawei P50 Pro i Apple iPhone 13 Pro.

Ranking DxOMark - zaktualizowany na 10 czerwca 2023 roku. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z DxOMarkZalety Xiaomi 13 Ultra wskazane przez DxOMark to wysoka jakość zdjęć wykonywanych w zbliżeniu, przyjemny, neutralny balans bieli w zdjęciach i filmach, szeroki zakres tonalny zdjęć, małe zaszumienie w większości sytuacji, dobrze działających autofokus i ładnie dobrana ekspozycja na twarzach, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.Wady Xiaomi 13 Ultra punktowana przez dziennikarzy to m.in. opóźnienie pomiędzy naciśnięciem spustu migawki i zrobieniem zdjęcia, przesaturowane kolory, występujący czasem efekt halo i kilka pomniejszych błędów.Wyniki Xiaomi 13 Ultra w teście DxOMark. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z DxOMarkSumarycznie Xiaomi 13 Ultra nie wypadł blado - po prostu tak sobie na tle flagowej konkurencji. Rozczarowująco, bo powinien być zdecydowanie lepszy co najmniej od swoich poprzedników. Wygląda na to, że użytkownicy Xiaomi Mi 11 Ultra nie mają powodu żeby zmieniać swój smartfon na nowszy... o ile ufają osądom DxOMark.Pełny test znajduje się tutaj . Sami możecie ocenić, czy został przeprowadzony w przekonujący Was sposób.Źródło: DxOMark