Masz wadę wzroku? Zapłacisz dużo więcej za Apple Vision Pro

Drobny haczyk.



Okazuje się, że osoby posiadające wadę wzroku będą musiały dopłacić do okularów Apple Vision Pro – wszystko w celu dopasowania odpowiednich soczewek. Tym samym koszt nadchodzącego urządzenia wzrośnie, co jeszcze bardziej ograniczy liczbę potencjalnych konsumentów. To jednak nie powinien być wielki problem dla zagorzałych fanów sprzętów z logiem nadgryzionego jabłka. Zerknijmy na to nieco bliżej.







Kilka dni temu światło dzienne ujrzała zapowiedź Apple Vision Pro, sprzętu mającego zrewolucjonizować branżę rozszerzonej rzeczywistości. Na razie nie można rzecz jasna tego sprawdzić, lecz sam produkt prezentuje się naprawdę ciekawie – niczym technologia prezentowana swego czasu w filmach sci-fi. Na samym początku urządzenie będzie dostępne wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych i raczej kupią je wyłącznie dosyć zamożne osoby.



Okulary zostały bowiem wycenione na 3499 dolarów amerykańskich, czego raczej nie można zaliczyć do niskich cen. Wygląda jednak na to, że niektórzy klienci będą musieli dorzucić kilka stówek więcej – mowa tu o osobach posiadających wadę wzroku. Specjalne soczewki korekcyjne stworzy firma Zeiss i według najnowszych danych, mogą one kosztować nawet 600 dolarów. Mają być one kompatybilne z Apple Vision Pro i zlikwidować ewentualny dyskomfort.





I would guess that the Zeiss prescription lenses for the Vision Pro will be at least $300-600 a pair, unless Apple is eating part of the cost given the already high price of the headset itself.