WD wprowadza szybszy i bardziej pojemny dysk SSD dla PlayStation 5

Szybki i pojemny SSD dla konsoli Sony.

Ile kosztuje dysk SSD do PlayStation?

Na rynku zadebiutowały właśnie nowy dyski, które rozszerzyły rodzinę oficjalnie licencjonowanych dysków dla konsoli. Udoskonalonyoferuje przede wszystkim szybszy transfer danych.Jak podkreśla producent, nowy dysk oferuje większą pojemność oraz wyższe prędkości transferu danych niż poprzednie generacje. Przyglądając się samej konstrukcji z pewnością zauważyliście ciekawe wzornictwo radiatora z logo PlayStation.Nowy SSD dostępny jest w opcji o maksymalnej pojemności, dzięki czemu gracze mogą ponad czterokrotnie zwiększyć pojemność dysku swojej konsoli PS5, co pozwoli im przechować w pamięci urządzenia nawet 100 gier.WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 oferuje też szybszy transfer plików w porównaniu z poprzednią generacją, a nowy radiator zoptymalizowany został z myślą o PS5. Prędkości odczytu wnoszą do 7300 MB/s, a zapisu do 6600 MB/s (model 2 TB). Wymiary nośnika wynoszą 80 mm x 24.46 mm x 9.89 mm.WD_BLACK SN850P NVMe for PS5 dostępny jest w sklepie Western Digital w cenach 669 PLN - 1 TB, 1 072 PLN - 2 TB oraz 2 236 PLN - 4 TB. Sprzęt objęty jest 5-letnią ograniczoną gwarancją.Źródło: Western Digital