Szukasz zewnętrznego dysku SSD? Pojawiła się nowa pozycja w postaci Goodram HL200

Goodram pokazał swój nowy produkt.

Goodram HL200 – najważniejsze cechy

„Goodram HL200 to nie tylko idealne rozszerzenie pamięci czy magazyn danych współpracujący z laptopami i PC-tami. HL200 powinni docenić również właściciele konsol. Dysk zewnętrzny jest idealnym urządzeniem do przechowywania i przenoszenia ulubionych gier. Jego niewielka, ergonomiczna obudowa rozmiarami przypominająca kartę płatniczą, umożliwia wygodne przenoszenie dysku nawet w kieszeni spodni czy niewielkiej torebce, co jeszcze bardziej podkreśla mobilność tego rozwiązania. Biorąc pod uwagę przydatność dysku przenośnego w podróży i codziennym życiu, możemy śmiało mówić o HL200 jako niezbędnym i niezwykle użytecznym gadżecie na miarę naszych czasów.”

postanowił poszerzyć swoje portfolio zewnętrznych dysków SSD. Firma wprowadziła właśnie do sprzedaży następcę znanego modelu HL100 – dysk. Jakie parametry dysk ten oferuje i jak wiele kosztuje?został udostępniony w trzech wersjach – o pojemnościach. Jest to kieszonkowy dysk SSD, o wymiarach 65 x 43 x 11 milimetrów, z interfejsem, powiedział, Prezes, firmy produkującej pamięci marki Goodram.Jak deklaruje producent, niezależnie od pojemności Goodram HL200 oferuje prędkość odczytu i zapisu danych na poziomach odpowiednio do. Nie są to niestety wartości powalające, zwłaszcza w porównaniu do możliwości, jakie oferuje chociażby przetestowany niedawno na łamach naszego serwisu ADATA Elite SE880 1 TB